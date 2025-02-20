36歲前TVB富貴港姐婚紗造型氣質滿瀉　超低胸透視裙大曬白滑美背

前港姐何天兒（原名何傲兒），曾在無綫拍過多套經典劇集，2015年離巢後北上發展轉型做網紅。何天兒日前在IG宣佈結婚喜訊，昨日（19日）就在社交平台分享了備婚影片，當中更試穿了兩套婚紗，造型性感又有仙氣，隨即引起網民熱議。

恭喜！（IG/@misslilyho)

好唯美！（IG/@misslilyho)

好唯美！（IG/@misslilyho)

何天兒在小紅書分享試穿兩套婚紗的片段，並留言寫道：「和大家分享一下試婚紗的過程 從腦海里構思到成品，通常是一個比較冒險的過程，因為往往成品出來跟想像的總會有些反差；但在這次過程全程都很順利和充滿驚喜，因為我非常信任Noel 的創作，她的設計俐落典雅，真的很喜歡！」

何天兒在小紅書分享試穿兩套婚紗的片段。（小紅書）

仙氣慢慢。（小紅書）

好性感！（小紅書）

優雅又性感。（小紅書）

相中可見，何天兒先換上鑲滿閃石的白色斜膊露肩婚紗，露出白滑美背，非常有仙氣。其後何傲兒就換上另一套白色低胸露肩公主裙剪裁的婚紗，其中一邊肩部採用羽毛設計，腰側的薄紗透視設計露出纖腰，優雅又性感，更帶有希臘女神的感覺。有大批網民看到影片後，都留言大讚：「很美很有氣質」、「你是我見過最美的新娘」、「你的身材有讓婚紗加分。」、「曾經的女神都要嫁人了」、「哇才看清這套婚紗禮服，看照片光看美人了！都沒注意到禮服如此精美天兒太美啦」。