頂流男神酒行被捕獲揭愛好杯中物　曾被老婆爆經常喝酒夜歸

現年45歲的林峯，去年憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅，早前他於澳門舉行的《新時代國際電影節》中首封影帝，同時也入圍今年《香港電影金像獎》角逐「最佳男主角」。事業攀上另一高峰的同時，林峯也沒有冷落家人，早前向公司申請聖誕和農曆新年假期，陪伴妻女去旅行，旅程中還身兼太太張馨月的專屬攝影師，甜蜜舉動獲網民激讚是貼地的好老公。不過原來除了愛工作、愛家庭外，林峯也愛杯中物。

林峯憑電影《九龍城寨之圍城》入圍今年《香港電影金像獎》角逐「最佳男主角」。（IG@lam_fung_official）

林峯在中、港兩地再度爆紅。（資料圖片/陳順禎攝）

雖然工作忙，但沒有冷落家人。（微博@林峯）

林峯早前一家三口到札幌旅行。（小紅書圖片）

近日有網民在社交平台分享與林峯的合照，並以「2025初見面～峯少！」為題，寫道：「2025年。峯少來了哇～聊了很多！還跟他打聽了一下～今年5月（紅館）哇」。相中，林峯全身黑色打扮低調，戴了一頂Cap帽以素顏示人，縱使滿面鬚根，但帥氣不減，並親自揸機自拍。然而他身後的酒櫃卻成為網民的焦點，上面擺滿名酒。博主自稱是該酒行員工，在他的社交平台有不少與林峯的合照，有網民問：「你一年要見他幾次」，博主的回覆卻意外暴露了林峯都幾頻密蒲酒行，他說：「看時機。 1月見了2次。二月見了3次。」網民對樓主可以與林峯一齊喝酒感羨慕，也有人好奇林峯是否帶太太一齊來，博主就說是跟助手，主要是「買威士忌然後喝一下～」。

林峯日前去酒行被酒行員工捕獲。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

店員與林峯有不少合照。（小紅書圖片）

其實在拍攝內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》時，林峯就曾被太太爆經常喝酒夜歸。節目中，攝製組要求妻子寫出一個最不喜歡聽到老公曾經說過或者做過的事，丈夫需根據提示在10次機會內猜出這件事。輪到林峯時，張馨月寫了三個字「你放心」，提示對方是他的口頭禪，結果林峯脱口而出「洗澡」，令在座的嘉賓們都非常驚訝，之後提示三個字時，他繼續猜：「不洗澡」。但在多次提示下，林峯最終猜了10次都未能猜中答案，張馨月解釋之所以不喜歡這三個字，是因為有時林峯同朋友聚餐或者飲酒，就會跟她這樣說：「他一跟我說你放心，我就知道完了，這肯定不會早回來。」林峯也坦白說：「確實是！」而林峯舊愛吳千語則曾透露林峯的酒量很好，但喝醉會不停說話很囉唆，不會爆秘密，而會講很多人生道理。

拍攝內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》時，林峯就曾被太太爆經常喝酒夜歸。（視頻截圖）

張馨月直言：「他一跟我說你放心，我就知道完了，這肯定不會早回來。」（視頻截圖）

林峯也坦白說：「確實是！」（視頻截圖）

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林峯是不少人心目中的男神。(資料圖片/陳順禎 攝)