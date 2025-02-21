百億名媛與股神孫新抱私交甚篤　人脈強大婚禮港澳五任特首到賀

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，婚禮名人雲集，除了有城中富商之外，港澳五任特首都有到賀，可見地位超然！貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，在上流社交圈人緣甚廣，日前她就相約「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett聚會，兩人更一起去睇熊貓。相中所見，林恬兒與Lili Buffett頭貼頭合照，可見感情要好。

林恬兒（Emily）同媽媽謝玲玲及妹妹林心兒（Elly）。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

兩公婆好恩愛。（IG@emilylam.ho）

兩公婆好恩愛。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

在上流社交圈人緣甚廣。（IG@emilylam.ho）

經常出席名媛貴婦聚會。（IG@emilylam.ho）

相約「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett聚會。（IG截圖）

私交甚篤。（IG截圖）

感情要好。（IG截圖）

感情要好。（IG截圖）

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。一向人緣甚廣的林恬兒，與「千億新抱」徐子淇、黎姿、林青霞繼女邢嘉倩、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪等都私交甚篤，去年年林恬兒與何正德迎來結婚10周年，兩人邀請了60位親友到菲律賓巴拉望島見證他們再辦沙灘婚禮，林恬兒的多位名媛圈好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）、有「台灣第一千金」之稱的關穎、Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder等，而Lili Buffett亦有出席，位位都身家以百億計，相當猛料！

與「千億新抱」徐子淇是閨密好友。（IG@emilylam.ho）

為黎姿慶祝生日。（IG@emilylam.ho）

去年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

林恬兒身穿台灣設計師品牌Nicole + Felicia婚紗。（IG@emilylam.ho）

多位好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠（左一）、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）（左三）等。（IG截圖）

有「台灣第一千金」之稱的關穎，爸爸是坐擁300億身家的日盛金控董事長。（IG@kwanterri）

富商柳公健太太柳王明琪（右二）、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett（右一）。（IG截圖）

Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder同「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett。（IG截圖）

林恬兒之前出席Josh Lauder的婚禮。（IG@emilylam.ho）

Lili Buffett同老公結婚13年。（IG@lilibuffett）

「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett。（IG@lilibuffett）