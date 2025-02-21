49歲前無綫綠葉王戶外開工捱核突飯餸　遭親朋排擠慘呻「冇得撈」

現年49歲的何俊軒曾效力無綫（TVB）17年，演出過多套劇集，當中飾演惡人及警察角色較多，有「御用惡人」及「御用警察」之稱，也是前無綫綠葉王，近年代表作有：《EU超時任務》的「喪Q」、《城寨英雄》的「地支先生」、《同盟》的「Johnny Cub」，以及《踩過界》的「廖鼎」。何俊軒自2016年拍完《踩過界》導致十字韌帶斷裂後，2017年離開無綫，並與太太一起移民到加拿大生活，後來又決定到內地發展。除了拍劇外，何俊軒亦北上開餐廳，近日他開工拍電視劇，無瓦遮頭捱「核突」飯餸，不過他依然樂天知命。

何俊軒的出現，有不少人讚好。

《EU超時任務》中何俊軒飾演喪超哥，這個角色亦有不少網民留意。

何俊軒日前更新社交網分享開工片段。何俊軒正在用午膳，他一口氣食兩碟飯，而飯餸基本上只有一味，肉汁像塊及洋蔥混在一起，加上兩件粟米，賣相實在麻麻。不過餓壞了的何俊軒依然大啖午餐，有甚麼食甚麼。其後友人送上「專屬飯盒」，何俊軒拆開一看，有一盒排骨、四隻蝦、瓜、菜和飯，相當豐富，相比何俊軒原先正在食的飯餸，菜式賣相確實較好，何俊軒見到排骨「嘩嘩」聲，見到蝦時更笑出聲，知足常樂！

何俊軒同家人政見立場不同而關係撕裂。（IG:cti_ho)

何俊軒轉戰內地發展成電影男一，演出內地電影《草根武狀元傳奇》。(微博圖片）

何俊軒曾表示自己並非因在香港混不下去才回內地，而是在香港「冇得撈」。他指自己在19年公開撐警言論後，遭親友割席劃清界線，包括被朋友出賣其地址，亦與家人因政治立場不同令關係轉差，於是決心北上。

何俊軒拍劇大啖午餐，食的飯餸賣相實在麻麻。（小紅書）

竟然有專屬飯盒！（小紅書）

見到四隻蝦笑出聲。（小紅書）

好開心。（小紅書）