江信熹香港首辦音樂會有回家感覺　新一年希望可以自己出單曲

男團Loong9成員江信熹於日前（23日）在香港舉辦了首個個人音樂會，好兄弟丁子朗、區珀豪及方玉亨為他做嘉賓，同為《亞洲超星團》的好友黃星綽及張鎬濂亦為座上客，一起為江信熹打氣。

江信熹在香港舉辦了首個個人音樂會。(陳順禎 攝)

場地仲預備咗燒豬畀江信熹切添。(陳順禎 攝)

江信熹接受《香港01》訪問時表示心情很緊張，剛好在活動前數天是他23歲的生日，他笑指當日開了直播與粉絲互動。他被問到生日時好友有否送他特別的禮物：「LimLim（張鎬濂）同詩煜佢哋都有話你想要啲咩，我有同佢哋講話唔好再送啦，我就話送嘅話會互相畀壓力，佢哋講話全部都唔好送禮物。」江信熹表示收到兄弟的蛋糕及祝福已經夠了。

江信熹接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

江信熹活動前數天是他23歲的生日。(陳順禎 攝)

第一次於香港有個人活動的江信熹除了緊張外，亦感到激動及開心：「第一次喺粉絲面前有自己嘅solo機會，可以連唱5首歌，對我嚟講係好幸福嘅事情。因為可以唱歌畀鍾意我嘅人，我覺得好開心，但係同時就會有啲緊張，驚會唔會有啲咩出錯啊，想畀最好嘅一面畀大家睇。」江信熹表示自己所選的5首歌中是有意思的，像《月半小夜曲》中，就是他於《亞洲超星團》的首舞台所準備的歌，但因為當時未有表演到，所以於今次音樂會中獻唱。

主辦方貼心地為江信熹的粉絲預備了午餐。(陳順禎 攝)

江信熹對於第一次於香港有個人活動感到緊張。(陳順禎 攝)

江信熹被問到今次音樂會的嘉賓是否精心挑選時，他笑指自己其實與丁子朗很老友：「丁子朗我平時同佢好friend嘅，我就話你想唔想過嚟一齊玩啊？我過嚟慶祝生日喎，因為其實我之前喺澳門有同佢見面嘅，佢新年去澳門嘅時候，我帶咗佢去IES食飯，跟住我就同佢講一齊嚟啦，佢就話OK冇問題。」至於區珀豪，江信熹則表示平時都有一起玩，所以就叫他一起來慶祝生日，他亦爽快答應。

至於區珀豪，江信熹則表示平時都有一起玩，所以就叫他一起來慶祝生日。(陳順禎 攝)

江信熹自爆私底下同丁子朗好friend。(陳順禎 攝)

至於被問到今年會有什麼新發展時，江信熹就表示今年會繼續跟隨男團發展，但自己方面他就笑指：「個人嘅話就希望可以有機會出自己單曲嘅，但都要睇老闆嘅。」除此之外，他被問到於香港舉辦活動有沒有特別的感覺時，他就表示有回家的感覺：「因為我見到所有人都講廣東話，跟住我就覺得返咗屋企咁。」

江信熹話香港搞活動就好有回家嘅感覺。(陳順禎 攝)