息影三級片女神放聲氣想復出　網民稱難原諒她當年欺騙觀眾

港產三級片女星雷凱欣，當年以VJ身份入行，後來憑藉火辣身材獲捧為性感水著女神，22歲便接下人生首部三級片《禁室培慾之愛的俘虜》，據說更曾有日本AV商重金邀請她越洋拍戲。要數到她在影壇的代表作，當然就是《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，而這部作品亦令雷凱欣紅到去美國、歐洲等地，有「雷神」稱號，不過她在一脫成名後，卻選擇急流勇退，與有米老公陳智聰結婚。

雷凱欣憑藉火辣身材成為一代性感水著女神。（網上圖片）

雷凱欣曾參演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，是不少男性心目中的「女神」。（劇照）

雷凱欣息影後，外表分別不大。（IG@vforvonnie）

雷凱欣做少奶後，發展了多項興趣，例如跳Tango。（IG@vforvonnie）

她又有學刺繡。（IG@vforvonnie）

雷凱欣仍有表演跳舞，她的舞衣更是自己造，非常犀利！（IG@vforvonnie）

雷凱欣近照。（IG@vforvonnie）

雷凱欣近照。（IG@vforvonnie）

息影多時的雷凱欣，近日在社交平台放聲氣透露有意復出，她說兒子終於都問起她以前的工作，「我話我好popular㗎，咁佢話你係咪再可以做嘢，我話我隨時都準備好架，咁你想唔想我去做野啊？佢話好啊好想我變番popular 🤣🤣🤣🤣」更笑言自己已將珍藏人形咕𠱸放在囝囝房內。其實雷凱欣2023年都有出席過公開活動，當時她透露婚後沒工作，做全職媽媽，對於復出於否，她說如果有好角色都會願意，但囝囝不支持自己性感，甚至不相信她以前的工作。

雷凱欣透露兒子批准她去工作，自己都想做嘢。（IG@vforvonnie）

雷凱欣近照。（IG@vforvonnie）

雷凱欣2023年都有出席過公開活動，當時她透露婚後做全職媽媽，對於復出於否，她說如果有好角色都會願意，但囝囝不支持自己性感。（資料圖片）

對於她疑似有興趣復出，有不少網民留言重提她的告別作「呃人」，稱難以原諒。話說當年3D電影剛興起，電影事前預告採用《阿凡達》3D拍攝技術，雷凱欣更有露點演出，令觀眾對這套史上首套港產3D三級片格外期待，想知有幾立體，亦想睇雷凱欣的性感肉搏極限。不過，雷凱欣一出聲竟然是男人，更自稱「老夫」，結局更人體大爆作，令觀眾嬲爆！有網民更創出經典潮文，問：「點解好地地一套咸片，會咁血腥？爆頭、腰斬、斷手、斷腳……通通有齊，X你老母我真係嚇X到X都縮！」

雷凱欣當年在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演極樂老人，前段色誘葉山豪極盡誘惑，一開聲竟是阿伯聲，嚇到男觀眾有陰影！（劇照）

很難想像這個打扮，一開口是個阿伯。（IG@vforvonnie）

該觀眾坦言因為雷凱欣入場，儘管事前都知道她演陰陽人，卻沒想過會有揈下體、用陽具轉車轆等重口味情節，相反露點就得兩秒，更被懷疑是後製，網民謂：「2秒之後點？著番衫？爆鈕？係呀，係爆呀，不過係全身爆開果隻爆，2秒之後，我心愛嘅雷凱欣就成個爆炸，變成一堆血肉呀﹗X你老X﹗﹗﹗﹗」網民坦言心理有創傷，以後每當見到雷凱欣，腦海都會浮現阿伯聲以及大爆炸畫面，女神就此幻滅。

當年雷凱欣在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》人體大爆炸，有網民睇完之後寫潮文喪鬧，成為網絡經典。（劇照）

性感女神雷凱欣化成一堆血肉，想不到事隔14年觀眾仍記憶猶新。（劇照）

想不到事隔14年，一眾網民仍對此事耿耿於懷，見她疑想復出，重貼此潮文，雷凱欣回覆：「女神嘅軀殼裏面都可以住一個男一個女雙重性格」、有人再說：「仔仔知道媽媽當年呃觀眾，之後嘅成長唔知會點…」她就表示：「娛樂嘅嘢無話呃唔呃喎」該網民再追問當年是否假露點，雷凱欣回答：「似真又似假咁先好㗎嘛。」未有正面回答，又認為有人講得出「老夫」，證明有記憶點。

雷凱欣透露兒子想她去工作，放聲氣復出，有網民就立即貼出當年轟動高登的「3D肉蒲團投訴潮文」。（Threads@vforvonnie）

雷凱欣話諗返「大爆炸」都幾搞笑。（Threads@vforvonnie）

網民一見到她就想起「老夫」，雷凱欣覺得起碼有記憶點。（Threads@vforvonnie）

被問到兒子知道母親當年呃觀眾會怎麼想，雷凱欣回應：「娛樂嘅嘢無話呃唔呃喎」對於是否「假露點」則未有正面回應。（Threads@vforvonnie）