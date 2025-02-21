范瑋琪被質疑傳染流感間接害死大S　沉默多日終反擊激動澄清

台灣女星大S（徐熙媛）月初在日本旅遊期間因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S猝逝的消息震驚娛樂圈，有網民列出大S感染流感的時序及接觸史，指在她病逝前10天曾與黑人（陳建州）及范瑋琪（范范）聚會，質疑兩人傳染流感病毒，間接害死大S。事隔多日，今日（21日）范瑋琪在社交平台曬出與醫生的對話，激動澄清！

大S過年期間因流感併發肺炎於日本逝世，終年48歲。（大S微博圖片）

大S徐熙媛離世對家人相當大打擊。（IG圖片）

范瑋琪激動澄清！（IG@fanfan）

范瑋琪曬出與醫生的對話截圖，醫生表示：「最近看了大S的新聞，也覺得非常非常難過，同時也看到你們相關的新聞，覺得你們也很無辜，為了不想你們有所自責，我可以說明一下，其實你在小孩住院時也吃了xofluza，隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了(因為你吃了特效藥)，范范並沒有得流感，只是咳了2個月，應該是黴漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重」。

范瑋琪在社交平台曬出與醫生的對話，激動澄清！（IG@fanfan）

范瑋琪在社交平台曬出與醫生的對話，激動澄清！（IG@fanfan）

范瑋琪寫道：「謝謝醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受」，並強調：「我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好」。范瑋琪1月曾發文表示雙胞胎兒子因流感住院治療，而她與老公黑人、大S曾在1月26日一起出席王偉忠女兒的歸寧宴，因此有網民質疑他們可能將流感傳染給大S。

范瑋琪1月曾發文表示雙胞胎兒子因流感住院治療。（IG@fanfan）