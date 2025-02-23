富二代小生孖學霸港姐女友拍片曝光豪宅愛巢　飽覽山景環境清幽

現年33歲的郭子豪（Arnold）與2018年港姐亞軍女友鄧卓殷（Amber），近年轉型做情侶檔KOL，更曾登上KOL排行榜，吸金力幾級跳！去年2月郭子豪同鄧卓殷公布婚訊，二人即將於今年4月舉行婚禮。郭子豪同鄧卓殷不時拍片分享情侶日常，日前他們就在家中拍攝短片，曝光豪宅愛巢！

好登對。（IG@amber.tcy）

好登對。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

將於4月舉行婚禮。（IG@amber.tcy）

二人以「豆子情侶」的CP名拍片分享情侶日常。（IG@amber.tcy）

情侶檔出席活動。（IG@amber.tcy）

好Sweet！（IG@amber.tcy）

去年2月公布婚訊。（IG@amber.tcy）

郵輪求婚。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

片中所見，豪宅裝修簡約，以原木風為主，客廳擺放了一張米色的L型梳化，郭子豪同鄧卓殷不時在客廳一起做運動，空間闊落，而飯廳就設有一張長型木餐枱，不過最吸睛的就是客廳對出有一個露台，落地玻璃採光度十足，可望翠綠山景，環境清幽。

裝修簡約。（影片截圖）

L型梳化。（影片截圖）

舒適。（影片截圖）

舒適。（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

飯廳。（影片截圖）

飯廳。（影片截圖）

露台。（影片截圖）

環境清幽。（影片截圖）

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郭子豪早前在IG曬出員工證，並寫道：「十年，多謝」，簡單以四字宣布正式離巢。據知郭子豪家境不俗，爸爸以製衣起家，現時經營時裝貿易生意。郭子豪亦是高學歷藝人之一，中小學就讀傳統名校喇沙，之後入讀布萊頓公學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，是名副其實的高材生。而鄧卓殷同樣讀書成績優異，畢業於香港大學建築系，其後參選港姐而入行，之後繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程，絕對是學霸港姐！近年鄧卓殷前年不斷進修增值自己，除了考獲普拉提導師資格之外，還進修了營養、體重管理、筋膜放鬆、脊椎疾病、X-O型腳的專項，此外，她還跟一位瑜伽導師成立運動服裝品牌，專為身型嬌小的女生推出運動服飾，更親身上陣做生招牌！

郭子豪曬出TVB員工證。（IG＠arnoldkwokk)

學霸港姐！（IG@amber.tcy）

積極經營社交平台。（IG@amber.tcy）

前年宣布考獲普拉提導師資格。（IG@amber.tcy）

專為身型嬌小的女生推出運動服飾。（IG@anadana_official）

鄧卓殷郭子豪互餵湯圓。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷郭子豪拍特色婚照。（ig＠amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）