過氣艷星顏仟汶內地吸金　三級片做宣傳大受歡迎

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-22 09:00

90年代艷星顏仟汶，拍過《獸性新人類》、《發電俏嬌娃》等膾炙人口的三級片，可謂港人的集體回憶，近日她Po出在內地登台的照片，保養得宜的她，大曬白滑長腿，完全看不出已經50歲，而且她在內地甚受歡迎，觀眾反應熱烈，紛紛要求跟她合照，下文為大家帶來她成功復出之路。

顏仟汶在內地登台吸金，紅過不少藝人。（顏仟汶微博）

顏仟汶是90年代三級片女星，擔正演出《終極強姦II原始獸性》、《獸性新人類》、《發電俏嬌娃》等，在亞視期間曾跟杜汶澤相戀，2009年淡出幕前轉行經營時裝店，2018年離婚後復出，曾客串演出《愛回家．開心速遞》及《大醬園》。感情生活低調的她，於2018年被指介入契哥詹秉熙婚姻，被詹秉熙太太Sandy大鬧「大眾坑渠」，其後顏仟汶發聲明跟詹秉熙絕交，澄清二人關係。

顏仟汶在內地竟有大批粉絲。（顏仟汶微博）

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其實顏仟汶早已返回內地發展，而且擺明車馬，以她的三級片作為宣傳重點，雖然顏仟汶已經50歲，但原來她在內地甚吃得開，經常登台出騷，近日她Po出在內地從化表演，穿上黑色露肩短裙，身材惹火，還見到白滑的絕對領域，現場觀眾反應熱烈，還紛紛跟她合照，顏仟汶比起一線藝人不遑多讓，確是意想不到。

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