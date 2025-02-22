江嘉敏剖白離巢TVB真正原因　15字激動回應閃婚傳聞

江嘉敏宣布離巢TVB，令不少觀眾粉絲都意想不到。數一數手指，她由《親親我好媽》計起已加入了無綫TVB 9個年頭。今日（22/02）有報道指江嘉敏疑似是因為閃婚而離巢，對此，江嘉敏在接受《香港01》訪問時就以15字回應傳聞。

江嘉敏透露離巢TVB真正原因。（IG@kaman_kong）

問到離巢的原因，江嘉敏說：「其實呢個決定糾結咗好耐，起初係公司搵我簽約，都好開心，因為公司搵你簽約，真係證明佢都會畀機會你，錫你先咁做。」她坦言，曾與家人及珍姐，樂小姐傾談過將來的發展，最後還是決定完約離開TVB。她也表示，最初加入TVB的決定，其實是因為追夢，她說：「嗰陣時係拍緊MV，拍緊廣告。心裡面就有個夢想，就係我好想拍TVB劇，因為我係由細到睇到大，成日睇TVB劇都好想試下做TVB嘅劇入面嘅角色。21，22歲嚟到今日就30歲啦，夢想都達成咗。」

由《親親我好媽》計起，江嘉敏已加入了無綫TVB 9年。（截圖）

過去9年忙於工作，江嘉敏坦言覺得自己忽略了很多人和事：「趁而家仲後生，而家仲有機會嘅時候想試多啲唔同嘅嘢，想花多啲時間喺周邊嘅嘢。因為以前focus曬自己，忽略咗好多身邊嘅事，無論係家人，朋友，個世界發生嘅事。我每日就係專心拍劇做好個角色，睇對白，跟住返屋企就瞓覺，好攰，我其實忽略咗好多身邊嘅事。」

江嘉敏出演過不少角色，例如有《新四十二章》。（截圖）

《親親我好媽》的學生妹嚴茜瑜。（截圖）

離巢之後，她表示現時最想做的就是花多些時間在陪伴父母之上，做個孝順女，她說：「趁爸爸媽媽而家仲後生行得，想陪佢哋去多啲唔同嘅地方，同埋約多啲朋友食飯，工作上面都想有其他嗰啲唔同嘅方面發展，所以先有呢個（離開TVB）決定。」

江嘉敏亦出演過《誇世代》尚可兒等等。（截圖）

江嘉敏也表示，生活步伐慢下來之後，她也開始做一些自己想做的事，例如花時間在義工工作，利用自己的藝人身分召集更多人一齊做義工：「而家我用我嘅感染力去話畀大家聽，我哋要幫多啲流浪貓貓狗狗，幫多啲公公婆婆。我哋去賣旗，去做義工，去跑步去籌款，我覺得最開心嘅係可以感染到大家，除咗睇我嘅劇之外，仲可以一齊參與呢件事。」

江嘉敏其實身材都幾好。（IG@kaman_kong）

除此之外，江嘉敏笑言入行之外發現最多工作並不是拍劇做綜藝節目，反而最多人邀請她登台時唱歌。在現時這段空餘時間，她表示也會多多裝備自己，而且打算重拾一個昔日技能。「媽媽好辛苦慳錢畀我去學琴學到演奏級，其實呢9年我都荒廢咗。當然而家我阿媽好開心，同埋我而家開始彈返琴，有種莫名其妙嘅感動。」

江嘉敏短髮look好特別。（IG@kaman_kong）

有報道指江嘉敏疑似是閃婚，所以才離巢TVB。她聞言，就十分大反應，笑說：「黐線咩？咩報道呀？不實報道呀。哈哈哈哈，我自己都唔知嘅？！唔係呀，唔係呀。我係工作愛好者，大家快啲搵我工作。」

江嘉敏在情人節收花。（IG@kaman_kong）

有報道指江嘉敏好事近。（IG@kaman_kong）