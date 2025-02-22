麥翠嫺重提縮水舖事件公開致歉　薛家燕勁蝕逾200萬：好大打擊

薛家燕今日（22/2）現身新城電台出席節目宣傳活動。早前有「亞視一姐」之稱的麥翠嫺，受訪時重提33年前與老公龔汝華捲入縮水舖事件，累薛家燕勁蝕200多萬，並公開向對方致歉求原諒，更強調兩公婆都是受害者。

薛家燕今日出席電台節目宣傳活動。（葉志明攝）

家燕姐在接受《香港01》訪問時表示：「其實當時我係啱啱離咗婚，環境唔係咁好，而當時佢就同我講，佢朋友推出一啲單位，表明買完之後就會有人接手，一買一賣就好快就賺錢，仲介紹我同薰妮買。到我買咗之後，落咗訂唔使成交。點知個幾月之後，我就打畀佢，佢就話冇人買就冇辦法囉，同埋話買呢啲嘢就唔會話包生仔。呢番說話係佢老公講，唔係麥翠嫺。我就同佢講，我就係聽你講話可以賺錢我先聽你講話買，如果唔係我就要成交二百幾萬。」

薛家燕33年前向麥翠嫺公龔汝華購入縮水鋪鬧不快。（葉志明攝）

家燕姐續說：「之後我就即刻籌錢撲水，問屋企人借錢，同埋勤力咁做嘢，因為每個月都要供款兩萬。不過好彩當時復出拍《真情》，慶幸角色受歡迎，就係咁我先至渡過咗難關。但係呢，冇人買唔緊要，到我裝修晒，先發覺原來係縮水舖，100尺，原來得六成面積，加上又違規，變咗就冇人買。到最後一個舖位百幾萬，我係12萬賣咗出去。嗰陣時對我嚟講係好難過，係好大打擊，真係好慘。」

家燕姐直言當時環境艱難。（葉志明攝）

家燕姐續說：「其實件事都過去咗咁耐，都同麥翠嫺講算啦，而我都得到個教訓，嗰陣時我都係聽佢講。而家我都提提大家，買任何物業都要諮詢律師，同埋聽清楚先好落疊，（麥翠嫺提過見過你打招呼時表現尷尬？）係尷尬，相信你會明白我當時所經歷嘅痛苦。（放低咗？）都放低咗，人生總要有一啲經驗嘅，都得到教訓啦，我唔會擺喺心度，都過咗過關，見到面我都會同佢打招呼。」