雲浩影認與T-Ma譜「馬雲戀」　情人節互相寫卡讚男友溫柔煮飯叻

雲浩影（Cloud）昨日（22日）在商場舉行新歌《你在我不遠處》MV首播儀式，期間她唱出了《雲的自述》及《你在我不遠處》，而講到今次MV是半紀錄片形式，她更是眼濕濕，指導演在拍攝期間，突然播出粉絲的語音留言，一秒就整喊她，她在發布會上講起這件事亦眼濕濕，指這首歌是想多謝疼錫和支持自己的人，因為自己沒有自信，這些支持給她很大力量。

雲浩影在商場舉行新歌《你在我不遠處》MV首播儀式。（葉志明攝）

雲浩影講起粉絲，都感動到眼濕濕。（葉志明攝）

早前雲浩影被《01娛樂》率先踢爆與音樂人T-Ma（馬敬恆）拍拖，她在情人節前夕回應事件時，就預告正日會食飯，目前仍處於「了解中」階段，望大家畀空間。而昨日她正式認愛，「官宣」與男友正在拍拖，她說情人節當日確實有一齊食飯，已確認關係。當記者跟她講恭喜，她說：「多謝！了解完喇。（嗰日firm咗？）了解完，係喇係喇，confirm official。」雲浩影送了朱古力畀男友，而對方則送花給她，二人更在當日即場寫卡畀對方，內容都是感謝對方為主。

雲浩影之前透露與T-Ma了解中，而她直認情人節後正式了解完，承認與對方拍拖。（網上圖片）

被問到知不知道男友為何喜歡自己，她表示主要是性格，當講到她又為什麼戀上男友，雲浩影說：「我覺得佢係一個好細心嘅人，同埋都係好溫柔嘅人，幾識照顧我囉，佢煮飯好好。」但她說日後不會刻意多合作，順其自然，至於會否怕粉絲呷醋，她說：「佢哋話唔會，佢哋都好想我開心。」而訪問片段播出後，有粉絲就留言說T-Ma是最幸福的男人，封二人為「馬雲戀」，雲浩影亦留言：「馬雲……」

雲浩影與T-Ma一齊過情人節，即場寫卡畀對方，她笑言：「一早寫好電子版，未有時間抄返落去。」（葉志明攝）