TVB帥氣奸角與佘詩曼楊茜堯親暱合照被問乜水　為養家曾拍三級片

44歲的陳少邦近年在TVB劇演奸角演技獲讚，先後在劇集《疊影狙擊》和《反黑英雄》有亮麗演出，成功引起網民關注，並封他為「新一代奸角專業戶」。近日他出席TVB的77工作室舉行春茗暨慶功宴，場內喜遇佘詩曼、楊茜堯、文頌嫻及姚子羚等一眾好友，好友難得相聚，當然要合照，以為終於捱出頭，不過卻被網民留言問他是「乜水」：「咁多大咖，閣下乜來頭？」，認真慘情，究竟內情是怎樣的呢？

44歲的陳少邦近年在TVB劇演奸角演技獲讚。（IG@bond_chan）

陳少邦愈演愈奸，獲封「新一代奸角專業戶」。

陳少邦在《反黑英雄》裡面被袁偉豪開車反覆「監生轆死」一幕。

陳少邦日前出席77工作室舉行春茗暨慶功宴，期間與佘詩曼、楊茜堯、文頌嫻及姚子羚等好友開心合照，當中他與兩位視后佘詩曼和楊茜堯的互動更是非常親暱。相中所見，陳少邦與佘詩曼幾杯落肚面紅紅，合照時，兩人攬頭攬頸勁老友；之後楊茜堯又搭著他膊頭頭貼頭拍照，可見兩位識於微時的同學仔至今依然感情要好。

陳少邦日前出席77工作室舉行春茗暨慶功宴，與佘詩曼合照時攬頭攬頸勁老友。（小紅書圖片）

陳少邦同楊茜堯是同期訓練班同學。（小紅書圖片）

有網民開玩笑說現場有那麼多視后，問陳少邦友又是「乜來頭」。（小紅書截圖）

陳少邦在合照下以「女神S」為題，寫上：「有返咁上下xx先同我合照」，不過就有網民留言：「咁多大咖，閣下乜來頭？」但該網民的留言其實並沒有貶低之意，有其他網民表示看到樓主用上的可愛emoji就知是開玩笑。另外，也有不少網民羨慕陳少邦可與佘詩曼、楊茜堯這麼親近，又大讚眾人高顏值且「唔識老」。

還有文頌嫻。（小紅書圖片）

同姚子羚一起嘟嘴。（小紅書圖片）

美魔女康華。（小紅書圖片）

畢業於TVB第13期藝員訓練班的陳少邦，同班同學有林峯和楊茜堯。雖然陳少邦的星途不及二人，但他多年來默默耕耘，從沒放棄演員夢。在無綫發展平平的陳少邦，於2012年時曾轉投王維基的香港電視，本來被安排在劇集《還來得及再愛你》飾演頭號奸角，以為有機會發圍，可惜人算不如天算，最後港視不獲發牌令他夢碎，其後曾北上發展一段時間，但成績始終未如理想。

陳少邦與袁偉豪當年曾一起選校草。（IG@bond_chan）

陳少邦和林峯、楊茜堯、徐榮及張美妮等人，同屬無綫第13期藝員訓練班學員。（微博@張美妮）

陳少邦與林峯好老友。（微博@陳少邦）

至2016年，陳少邦與澳門靚女主播鄭加盈結婚，為肩負養家的責任，他在太太支持下，豁出去接拍三級片《有罪》扮演「台灣淫魔」李宗瑞，他受訪時透露曾有人於背後稱呼他為「無綫嘅冇線演員」，這個既絕核又難聽的頭銜，意外成為他當上男主角的契機。近年陳少邦重返無綫，不但演出機會較以前多，更憑演大反派終於捱出頭，演技獲觀眾認可，稍後的《刑偵12》和《正義女神》也將會見到他的身影。而除了好戲外，校草出身的陳少邦也被不少網民大讚高顏值，指他顏值、身型不輸同學仔林峯。

陳少邦為肩負養家的責任，他在太太支持下，豁出去接拍三級片《有罪》扮演「台灣淫魔」李宗瑞（陳少邦提供、影片截圖）

陳少邦私下還是好老公、好爸爸，一家三口幸福美滿。（IG@bond_chan）