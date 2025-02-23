TVB 67歲綠葉王離巢原因曝光　TVB加兩次人工都留唔住：人生好短

67歲的杜燕歌早前宣布離巢。他在早年任職TVB國語配音組，並曾替梁朝偉、鄭伊健、羅嘉良、古天樂、林保怡和陳豪等人的影視作品配音，所以又名「話筒前的影帝」，十分之「架勢堂」。早前杜燕歌離巢的決定令人感到可惜，亦令網民懷疑是因TVB待遇差而令他選擇離開。

杜燕歌第一集攞住籠雀出場，角色很突出。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

杜燕歌於藝人之家邂逅韓馬利，89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）

今日（23/02）杜燕歌出席《看我今天怎麼說》慈善放映時，他接受《香港01》訪問時，就透露了真正原因。他說：「我離開係好想換一個跑道，機場都有第三跑道啦。轉個跑道玩吓。人生好短㗎，玩完配音，玩完唱歌，玩完拍戲咪玩吓其他嘢囉。下一個目標係，電影我最鍾意，跟住又可以搞啲內地旅遊飲食節目。」他亦表示，現時時間多了就可以多些約朋友去郊遊接觸大自然，他坦言很享受現時生活。

杜燕歌出席電影放映會。（陳順禎 攝）

杜燕歌出席電影放映會。（陳順禎 攝）

杜燕歌也透露，打算離開TVB之際，其實也曾被人挽留過。他說：「有挽留嘅，同埋公司都對我幾好。因為我都冇話要求乜嘢，公司已經加咗我人工。（加幾多？）哈哈，呢啲就收埋啦。係我想轉一轉方式啫，其實我好開心，如果公司需要，有啲好嘅劇種，都可以嘗試再合作。冇嘢㗎，又唔係嗌交走。」

杜燕歌出席電影放映會。（陳順禎 攝）

可能有網民覺得杜燕歌被刻薄才會離開，他就解釋：「我可以證實，公司真係挽留我，仲加咗兩次，我冇要求仲主動加兩次，係我自己想轉方式啫，所以唔好冤枉TVB啦。」