林夏薇創立鑽石珠寶品牌未夠一年　已成功獲福布斯中國頒獎表揚

視后林夏薇除了演技精湛外，做生意一樣了得！由她創立的培育鑽石珠寶品牌Flourishan自去年成立以來，已經取得了非凡成功，新顧客重複購買率超過50%，創下行業新高，去年底更進駐K11 Art Mall開設首間實體店，成績驕人。日前，林夏薇更被邀請到杭州出席「2025福布斯中國新銳創新創業者論壇暨頒獎盛典」，與來自各國行業領袖及投資代表進行深入交流外，亦獲大會頒發深度科技獎項，認真可喜可賀。

林夏薇被邀請到杭州出席「2025福布斯中國新銳創新創業者論壇暨頒獎盛典」，與來自各國行業領袖及投資代表進行深入交流。

林夏薇絕對是女強人！

「2025福布斯中國新銳創新創業者論壇暨頒獎盛典」以深度科技：顛覆未來，重塑世界作為主題，與林夏薇創立的品牌價值「Diamond and More」不謀而合。而林夏薇同時亦獲福布斯中國頒發深度科技獎項，成為當日席上唯一一位得獎的香港女藝人。

林夏薇獲福布斯中國頒發深度科技獎項。

林夏薇（左二）成為當日席上唯一一位得獎的香港女藝人。

當日林夏薇亦以一襲黑色高貴禮服踏上頒獎台，她昨晚在社交平台表示：「好榮幸參與『2025福布斯中國新銳創新創業者』論壇暨頒獎典禮並且獲得深度科技組別新銳創新創業者獎項。一直好喜歡鑽石，它的魔力在於外在同內在美兼備，閃爍耀眼令人充滿希望，內在藏住永恆和愛的感覺；上年終於將自己好鍾意的東西變成一盤生意，籌備多年嘅心血結晶全新培育鑽石品牌華麗登場。最滿足的是可以讓更多的人用一個親民的價錢擁有鑽石、同時又可以更環保。」林夏薇續說：「再次多謝主辦方令我繼續一鼓作氣。我相信，透過科技，讓永恆更可及，讓愛更環保；鑽石市場正經歷變革中，相信未來培育鑽將成為市場的主流。」