「愛回家女神」同拍拖六年半男友分手　親揭原因：我問心無愧

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》自播出以來深受歡迎，劇中角色也十分入屋。其中葉蒨文飾演的「Candy」自大學故事劇情線到近年的補習社、接龍故事線也同樣入屋。近期「愛回家女神」葉蒨文宣布參加戀愛綜藝節目《女神配對計劃》，更掀起討論，但因為葉蒨文一直都有個圈外男友，所以就有網民、觀眾懷疑她扮單身參加節目。

葉蒨文被讚完勝。（截圖）

葉蒨文男友曾在IG中出現過，戀情算是半公開。（IG@sophieysm）

葉蒨文日前接受《香港01》訪問時，就坦言自己與圈外男朋友已分手多時。她表示，網民誤會她「扮單身」其實情有可願，事關她在8個月前（即約於去年6月份）分手後一直沒有公開宣布消息。

葉蒨文與前男朋友。（IG@sophieysm）

她說：「拍咗六年半拖，磨合咗好耐，有啲嘢可能以為係疫情等等嘅影響，所以一路都有再俾多啲時間同機會磨合，最後發現都係妥協唔到分開。」分手幾個月，她坦言生活沒太大不同。她說：「冇咩特別唔習慣，當努力咗好耐都得唔到想要嘅結果，有陣時分開反而係一種解脫。」言語中帶了幾分無奈。

問及當中的「妥協」，她就解釋：「唔想講太多佢嘅嘢，因為佢唔係圈內人驚影響到佢心情，有少少涉及到佢自己私人嘅問題，同埋已經完咗咁耐，想保護返佢。」

網民讚她樣靚身材正，最想追到葉蒨文。（IG@sophieysm）

問到分手未夠一年就參加戀綜搵另一半，會不會太快？她就回答：「唔會覺得太快，因為拍得耐而自己都盡咗力問心無愧，所以到分手嘅時候都係決定得非常清楚，認為係非常正確嘅決定，唔存在任何傷害或者後悔，成件事都唔係好激動㗎所以。」

葉蒨文與葉蒨文。（IG@sophieysm）

「愛回家女神」葉蒨文回復單身並參加綜藝節目《女神配對計劃》，相信不少網民和觀眾都會好奇她的擇偶條件。對於另一半的要求，她回答：「我對外表冇乜特別要求，希望盡量高過我（葉倩文身高為166cm）。而且我發現由細到大，我都特別喜歡眼睛唔好太大嘅男仔。 仲有我覺得每日要相處性格最緊要，經濟條件唔係太差就可以啦。」

葉蒨文係女神。邊個贊成，邊個反對？（IG@sophieysm）

葉蒨文參加戀愛綜藝，機會嚟啦！（IG@sophieysm）

除了以上基乎大部分香港男士都達標的條件，她又提及一些較偏好的性格。她說：「除咗以上條件，我都幾鍾意男仔直接少少，唔係好鍾意啲又怕事又比較唔敢講自己諗法嘅人。我覺得諗人感受同埋優柔寡斷係兩樣嘢，一個人如果勇敢啲同埋對自己肯定一啲，係一種魅力。」

葉蒨文參加戀愛綜藝，機會嚟啦！（IG@sophieysm）

單身了8個月，又有沒有追求者？葉蒨文不諱言自己一直都有人追求。她說：「一路都有唔少。但係，因為我本身喺英國讀書已經識好多富二代，所以可能認識嘅人都比較嬌生慣養，我自己鍾意男人係比較貼地少少，所以唔係好鍾意王子型。 跟住可能friend搭friend識親嘅都好多生意人啊，咁我覺得好有野心嘅人相對會冇咁顧家。我就鍾意我個伴侶係可以多少少時間陪我嘅，或者起碼有呢個心，而唔係將我放喺第二位。」