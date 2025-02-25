「富貴人妻」成功陀蛇B分享3年備孕辛酸　針灸睇醫生獲知喜訊爆喊

有「富貴人妻」之稱的陳詩欣（Eunice）與老公Joshua花了三年的努力後，今年情人節跟大家分享懷孕的好消息，陳詩欣分享影片講述懷孕辛酸，又拍下得知喜訊時感動爆喊一刻。

陳詩欣得知懷孕爆喊！（IG圖片）

陳詩欣婚後一年開始認真用排卵紙備孕，尋求過醫學幫助，又做過針灸，多次失敗後，今年終於迎來好消息！陳詩欣與老公得知好消息時雙雙爆喊，努力終於有成果！

陳詩欣發文：「這是一趟經歷了三年的旅程 從2021年結婚後，都採取順其自然 嘗試了一年後，開始認真用排卵紙去嘗試 但都係失敗，驗孕棒似乎永遠都係一條線 在2023年，我們兩個基本上已經做了所有檢查 依然都係搵唔到原因 我哋決定尋求醫學上的幫助 換來嘅都是一次失敗 這次的失敗令到我們已經喺谷底，基本上沒有重來的勇氣 我們一起改變心態一起針灸一起做運動 多謝陳生這一年容許我放任地去旅行 2024年尾，我覺得自己已經有心理準備重來這一切 而今次我們最珍貴的禮物終於來了 這一切真的得來不易 我們好珍惜亦都非常期待你的到來 而這段片除咗係一個紀錄，亦都想向現在在備孕路途中迷惘的你們說聲辛苦啦」。

陳詩欣與老公花了三年努力造人。（IG圖片）

認真備孕。（IG圖片）

認真備孕。（IG圖片）

打針。（IG圖片）

老公都要打針。（IG圖片）

針灸。（IG圖片）

做運動。（IG圖片）

終於懷上了！（IG圖片）

爆喊。（IG圖片）

爆喊。（IG圖片）

好開心！（IG圖片）