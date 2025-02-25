小薯茄泳泳搭上健身教練　大婆鬧阿冰帶妹做免費Gym竟食人老公

YOUTUBER小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳傳出介入新婚健身教練婚姻，健身教練William新婚妻子Fafa在網上嬲爆發文，標籤阿冰爆料，疑似其妹出軌人夫，以一張半裸女士躺左地上的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」，更有捉姦在床片段，事件震驚網絡。小薯茄在今日早上發聲明回應事件。到了今日下午，健身教練老婆Fafa再次於IG story出post繼續公開老公出軌事件內幕。

小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳突然被指出軌人夫。(ig圖片)

被指偷食的健身教練William，與太太Fafa僅結婚三個多月，去年11月才結婚，但女方指自己已三度發現對方偷食。(ig圖片)

連登隨即找出教練夫妻3個月前與冰姊妹及小薯茄要員的合照。

William新婚妻子Fafa今日陸續出了多個post表示自己到現在打字都仍手震，目睹自己心愛的男人同另一個女人裸睡在一起，對方還要說一句：「未開始」，她直言：「個感覺難受過食屎」。Fafa又表示很多內情不敢公開，多謝網民幫她鬧爆賤男老公。她還tag了小薯茄，寫道：「完全搵唔到你細妹，你帶過嚟但又唔理佢三觀不正既事實」，並斥她老公與小薯茄細妹一個賤一個姣。Fafa鬧小薯茄為要免費Gym就帶個妹來做Gym，誰知竟然搭上了William。Fafa表示：「收到好多證據，我望清呢個人，繼續畀我認清真相唔好再留戀。」曬出有人向她爆料她老公與她一起時已經周圍Flirt的對話截圖，甚至在自家健身室食女，她說：「親眼見到已經要好大心臟。」

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)