小薯茄吳泳73字致歉保證斬纜人夫　大婆接受：下次捉姦快啲著衫走

小薯茄成員吳冰（阿冰）的胞妹吳泳，近日成為偷食事件主角。新婚三個多月的網紅FaFa，自昨日凌晨起以「我老公偷食小薯茄泳泳」為題大爆料，指控健身教練老公William帶吳泳上健身室偷食，除發布吳泳衣衫不整躺在床上的捉姦片，又詳述捉姦經過，稱當時「親眼見到 我真係崩潰 全身震晒 就快要暈」，但William被捉姦後還細心地幫吳泳執嘢、冚被，令她很想放棄這個男人。

被指偷食的健身教練William，與太太Fafa僅結婚三個多月，去年11月才結婚，但女方指自己已三度發現對方偷食。(ig圖片)

吳泳（右）被指與人夫健身教練被捉姦在床。（IG圖片）

FaFa收到小薯茄電話 阿冰更代妹吳泳道歉

大婆FaFa一整日無停過大爆料，甚至一度指責埋阿冰，不過自傍晚時分，大婆態度開始軟化，她指自己收到小薯茄成員電話，阿冰更代妹道歉，不過她自己就覺得錯不在小薯茄，強調：「要承擔錯誤只有二個人其他人，唔洗幫佢哋埋單。」以及「尼（呢）件事完全唔關其他人事，只有-健身偷食二人組-應該要道歉。佢哋自私到為左性愛x3，唔理後果，辜負所有支持你哋既人，影響人地。對我更加⋯講唔落去。」

小薯茄疑似打畀Fafa化解，FaFa態度軟化，知道錯不在小薯茄。(Threads圖片)

據指阿冰更代妹致歉。（IG圖片）

吳泳正式向FaFa道歉

直至晚上9時多，吳泳正式向FaFa道歉，FaFa公開對話圖，只見吳泳說：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我保證以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」大婆回覆：「不要搞人老公 人地男人 其實真係唔好 你愛惜自己吧」當吳泳連番道歉，FaFa就謂：「我地已經被你地破壞左。一個家 就係甘散。你下次俾人捉到姦 快d著衫走 唔好再訓係人地到 你家姐都好慘 你累埋佢 你自己幫返佢啦，佢帶你黎健康（身）唔係帶你黎搞三搞四。你地直頭將健身混淆左」而吳泳就承諾不會再犯。

吳泳向FaFa道歉。（IG圖片）

而她亦貼出老公的道歉留言，男方說：「sorry老婆 我唔知道有冇機會可以珍惜你 但我真係好愛你 我依家會做嘅係保護番你 唔想你再受委屈」FaFa就在貼文寫下心聲說：「40小時後事情完 我接受你地道歉 但已經無需要有結果 我已經無左靈魂 搵唔到我個心周地都係」又多謝二人令她大開眼界、上了一課，表示要先去散心。

FaFa公開吳泳與自己的對話，吳泳向她致歉，指很後悔，保證不會再聯絡William。