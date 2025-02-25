男團LOONG 9被控坐經濟艙插隊登機　粉絲同乘客起衝突埸面混亂

去年透過TVB有份製作的選秀節目《亞洲超星團》成功組團出道的男子組合「LOONG 9」，近日被網民控訴插隊登機，造成粉絲亦蜂擁而上令排隊乘客相當不滿，引起許多爭議。

LOONG 9去年正式出道。（LOONG 9微博圖片）

據內地媒體報導指出，在22日晚從深圳寶安機場飛往北京，在準備登機時間，乘客們都有序地排成兩隊等候，但到登機時間航空公司卻遲遲不放行。突然，LOONG 9同其團隊工作人員出現卻被安排優先登機，隨後造成他們粉絲蜂擁而上開始插隊，與乘客們發生衝突，更令原先排隊的乘客們相當不滿，場面一度混亂。

而最匪夷所思的是，有乘客指出LOONG 9只不過是坐經濟艙而已，竟然不按照順序排隊登機，令網民們非常不滿。事後，他們就透過官方微博就事件作出道歉，並解釋是因為圍觀的粉絲過多，為了避免造成擁擠事故，他們是經過溝通確認好時間及通道才抵達進行登機。

粉絲與乘容發生衝突。（微博圖片）

LOONG 9坐經濟艙被指插隊優先登機。（微博圖片）

然而，對於他們的解釋有網民表示不滿，言下之意是航空公司及機場方面安排不妥，才導致這件事情發生。而深圳機場方面回覆媒體查詢時表示正核實情況中。而有網民則建議他們想優先登機就買頭等艙位置，坐經濟艙還耍大牌，直言人人平等不應在公共場合搞區別對待的行為。

LOONG 9就事件發文解釋。（LOONG 9微博圖片）