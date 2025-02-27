62歲老戲骨曾割膽暴瘦10磅　宣布榮升酒館老闆近照復胖雙頰長肉

今年62歲的「猜Fing哥」林偉於1987年踏入演藝圈，入行逾30多年，拍過無數電視劇集和電影，以演黑幫大哥的角色入屋，近年轉戰內地發展。近年林偉有份參演劇集《逆天奇案2》，被指消瘦不少引人憂心，他曾受訪解釋，在疫情期間曾接受割膽手術，因營養吸收較差消瘦了。近日林偉宣布做老闆，在上海開酒館，曝光復胖近照。

62歲的林偉從1987年踏入演藝圈，入行超過30多年。（受訪者提供）

林偉日前於社交網上載短片，林偉宣布上海酒館於本月27日開幕，又邀請網民造訪酒館，林偉會現身與客人互動，喝喝小酒及唱歌，他在片中說：「如果你想與猜Fing哥喝喝小酒、唱唱歌，你記得2月27號來中國猜Fing哥小酒館，我約定你不見不散。」割膽後的林偉願與客人飲酒應酬，對生意相當上心。林偉近來復胖了些少，精神不錯。早前林偉亦拍片在氣溫8度室外曬陽光，他說：「吸收維他命C（D）先呀！」心情非常不錯！

林偉早前在大馬被捕獲着人字拖行街。（小紅書截圖）

林偉在疫情期間膽管發炎，做了割膽手術；又試過慢性胃炎，胃部受損，吃少了便消瘦一點，並自爆拍《欺詐劇團》時瘦了近10磅，說話沒有力，為健康吃回戒了多年沒吃的牛肉，閒時練拳、做跑跑跳跳的個人運動，或與友人行山提升體魄。

林偉宣布上海酒館開幕。（抖音）

榮升老闆。（抖音）

勁！（抖音）

林偉室外曬陽光，雙頰多了點肉。（抖音）