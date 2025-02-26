偷食吳泳人夫William潛水1日終現身　跪低道歉：要打要鬧我都受

昨日（25日）傳出YOUTUBER小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳偷食人夫健身教練William一事。其新婚3個月的老婆Fafa在社交平台爆料，指吳泳偷食其夫，而且被自己親眼所見捉姦在床及拍片記錄。Fafa最初以一張半裸女士躺在地上的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」展開這個話題，事件震驚全網民。

吳泳被指做第三者。（IG圖片）

FaFa大爆健身教練老公出軌，偷食小薯茄吳冰的妹妹吳泳。（IG圖片）

經過一日的擾攘，當中有小薯茄發聲明，亦有Fafa被爆料曾經派帽予前男友等，小薯茄吳泳最後亦有向Fafa致歉，保證斬纜人夫，Fafa見到後亦表示接受。而由事件發生後的人夫William立即把社交平台轉為私人兼一直「潛水」沒有回應，直至今日（26日）下午，他終於上水回應「偷食」一事。

教練夫妻3個月前與冰姊妹及小薯茄要員的合照。

小薯茄疑似打畀Fafa化解。(THREAD圖片)

William在社交平台發文表示自己對唔住老婆：「我對唔住老婆。對唔住我老婆、屋企人全部責任都係我身上，係我偷愉背叛尼（呢）段關係在先，作為老公我由得我老婆承受尼一切，我最錯，要打要鬧我都受。」

William在社交平台發文表示自己對唔住老婆。(ig@williamt_wbffpro)

之後他再發文表示反省，更澄清程人富及肥蚊沒有涉及任何違法行為：「對於我過去的言行，我深感懊悔。在這段時間裡，我的行為不僅嚴重影響了我的太太及她的家人，也讓關心的朋友們擔憂。在此，我誠摯地向各位致歉。同時，我亦要向小薯茄團隊表示歉意。是次事件不僅對幕前演員造成困擾，更令整個公司受到不必要的影響。在此，我希望澄清，人富及肥蚊從未涉及任何違法行為，之前的相關言論純屬我一時情急下的說辭。此外，阿冰及小薯茄團隊從未訛稱阿冰的妹妹為小薯茄成員，對於因此引起的誤會，我深感抱歉。我會深刻反省自己的過失，努力改正，希望能以實際行動彌補過錯，再次向所有受到影響的人誠心道歉。」