億萬富婆試戴近億名錶笑到腰果眼　一原因覺得唔適合

62歲的「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，獲封「香江第一美人」。2010年關之琳宣佈息影，淡出影圈仍生活無憂，家住價值1.5億的半山豪宅，2022年60歲生日那年，她決定將五十一件私人珍藏珠寶拍賣，全部來自世界著名的珠寶品牌，更有不少珍稀寶石首飾，包括鑽石、彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等，拍賣品最低估價是1億港元，部分收益捐作公益善事，希望「向世界分享更多愛和善意」。

關之琳戴上了價值超過4500萬港元的鑽石耳環、頸鏈和戒指現身拍賣會。（葉志明 攝）

關之琳珍藏中最高估價的拍賣品，是這隻12.46卡的緬甸天然紅寶石及鑽石戒指最為名貴，預計總值2200萬至3500萬港元。（葉志明 攝）

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日前有網民在小紅書分享關之琳試戴JACOB & CO名錶的影片，片中見關之琳小心翼翼用兩手捧實鑽石手錶展示在鏡頭前，然後試戴上手腕，但由於錶身巨大，完全遮蓋她的手腕，手錶size更幾乎大過她的手，關之琳笑說：「我隻手咁幼」，似乎覺得不太適合自己，不過仍笑到腰果眼好開心。而鏡頭外聽到有人介紹指手錶鑲有260卡鑽石，有人說：「係囉巨人先戴到」，同場還有向華強。

關之琳小心翼翼用兩手捧實鑽石手錶展示在鏡頭前。（小紅書截圖）

真係好閃，成隻手咁大。（小紅書截圖）

似乎大隻咗啲。（小紅書截圖）

向華強亦有同場。（小紅書截圖）

該網民寫道：「說過好多次了，為什麼捷克豹獨特、頂級、深受大佬的追捧，因為很多人都覺得這個牌子太誇張、太高調，但是這個品牌先從外觀來說，很前衛，再說機芯絕對複雜不輸任何品牌，尤其在鑽石鑲嵌這方面，異形的需要極大的工藝標準！ #高級腕表 #顶級手表 #珠寶的魅力」，有網民留言指：「一億」。據YouTube頻道「明錶玩樂頻道」曾在「香港鐘錶展2023」介紹過近似款手錶，透露全錶錶面及手帶均鑲滿鑽石，小形版Jacob & Co Billionaire II Diamonds On Bridges標價為$8,800萬港元，當時透露還有大型款，保守估計要億幾港元，令人大開眼界。

據講呢隻係小形版。（YouTube@明錶玩樂頻道）