氣質人妻慶祝結婚4周年大曬幸福　曾鬧婚變嬲爆發千字文公審老公

有「翻版黎姿」之稱的湯怡在2021年與大她8年的排舞師麥秋成結婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」麥紫喬，婚後照顧家庭及打理自家餅店生意，減少幕前工作。日前湯怡同老公麥秋成迎來結婚4周年，她在IG曬出多張與老公的合照，並寫道：「#絲婚快樂。這麼快就四年了，今天一如以往簡單平淡地過❤️早上陪著紫喬，吃過中午飯以後送寶貝囡上學，然後兩公婆第一次玩Pilates😆各自工作之後再一起吃個糖水，幸福就是這樣簡單。#silkwedding #愛在麥園 #平淡是福」

湯怡在2021年與大她8年的排舞師麥秋成結婚。（IG@yuenkaka）

好恩愛。（IG@yuenkaka）

一家三口。（IG@yuenkaka）

寶貝女！（IG@yuenkaka）

拍拖。（IG@yuenkaka）

拍拖。（IG@yuenkaka）

打邊爐。（IG@yuenkaka）

相中所見，兩人大騷婚戒，一家三口又頭貼頭合照，幸福滿瀉！不過其實早前湯怡曾在情人節於IG發千字長文「公審」老公麥秋成，控訴他忘記了情人節，令到她又忟又不開心，更直言：「如果我唔提你 我會嬲死」，並大呻：「我唔需要花，唔需要禮物，亦唔需要燭光晚餐，只想大家抽時間見個面拍個拖食個飯傾下生活鎖碎事，用錢買唔到嘅嘢，先係最珍貴❤️」不過最後她亦體諒老公工作繁忙，所以主動提醒對方：「唔緊要，今年我提咗你。請問你而家需要mark定出年2月14號嗎？或者咁，我提埋你就嚟結婚周年先丫okay？🤣」

大騷婚戒。（IG@yuenkaka）

一起玩pilates。（IG@yuenkaka）

幸福！（IG@yuenkaka）

食糖水。（IG@yuenkaka）

早前湯怡曾在情人節於IG發千字長文「公審」老公麥秋成，控訴他忘記了情人節。（IG截圖）

令到佢又忟又不開心。（IG截圖）

而今次結婚周年，兩公婆終於一起慶祝，又拍拖食糖水，十分甜蜜。不過去年湯怡一度因瘦到心口驚現「排骨胸」而嚇親網民，紛紛留言勸她切勿過度減磅，甚至有人擔心她鬧婚變：「棚骨真心恐怖，一啲美感都冇」、「女人最忌心口冇肉（男人不愛），食多餐啦」、「麥秋成偷食不要怪任何人，是你一手做成，回想起安心事件」。對此，湯怡亦有在IG限時動態中作出回應：「見到大家成日話我瘦，我就睇返以前啲相，其實我以前都一樣瘦㗎，陀住B都係…」又分享做媽媽凑女的辛酸，大呻：「媽媽好攰啊。」

育有一女「麥QQ」麥紫喬。（IG@yuenkaka）

一家三口幸福美滿。（IG@yuenkaka）

湯怡37歲生日。（IG@yuenkaka）

有「翻版黎姿」之稱。（IG@yuenkaka）

湯怡有「翻版黎姿」之稱。（IG@yuenkaka）

激罕大騷事業線！（IG@yuenkaka）

一向好Fit！（IG@yuenkaka）

去年5月湯怡曾在IG分享兩張靚相，相中所見她身穿吊帶Bra top搭配長裙，大騷纖幼四肢及小蠻腰，但就意外掀起網民熱議，認為她瘦到心口驚現「排骨胸」狀甚嚇人。（IG@yuenkaka）

湯怡回應。（IG截圖）

媽媽唔易做！（IG@yuenkaka）

媽媽唔易做！（IG@yuenkaka）