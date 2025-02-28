「東張女神」情路坎坷遇世紀賤男　揭偷食叫外賣：個泰國女人打嚟

梁敏巧參加香港小姐競選而入行，落選後加入《東張西望》擔任主持更成為「東張女神」之一。近期TVB推出真人戀愛綜藝節目《女神配對計劃》（前名：女神戀愛現場），為梁敏巧、關嘉敏、葉蒨文、李芷晴和羅毓儀 5位單身美女公開招親。梁敏巧接受《香港01》訪問時提到一些擇偶條件，更講到自己其實是情路坎坷！



真人戀愛綜藝節目《女神配對計劃》（前名：女神戀愛現場），為梁敏巧、關嘉敏、葉蒨文、李芷晴和羅毓儀 5位單身美女公開招親。（葉志明攝）

對於參加《女神配對計劃》，梁敏巧說：「我覺得係好得意嘅體驗，應該冇乜人好似我咁可以公開招親。」她透露自己已單身了一段時間，現在也不乏追求者：「撇除之前嗰個咁公開追我嘅人，我都仲有人追，不過就唔係咁啱自己。我偏好心地善良、幽默、孝順、有責任心，最後就係好man、好大膽、好有男子氣慨，行出嚟好似霸道總裁咁，但係返到屋企好似BB仔咁嗲就更加好。」

梁敏巧出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝）

梁敏巧曾被Babyface熱烈追求。（資料圖片）

梁敏巧坦言自已的夢中男神是彭于晏，但想像很美，現實卻很骨感。她又說：「咁靚咁完美嘅男神，最多咪十年廿年，所以外表對我嚟講唔係咁重要。我自己順眼就得啦，但係我偏好有肉地多啲，好攬有安全感。」

梁敏巧自爆日前Babyface埋伏屋企附近求婚。（《東張西望》截圖）

梁敏巧。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧不時大曬好身材。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧對另一半的外表和性格要求都不算高，原來她對另一半的經濟基礎要求也不高。她說：「我係睇佢有冇上進心，如果呢一刻佢未係好有經濟基礎，但係你知好有上進心，憑自己心眼覺得佢係得嘅，咁我覺得可以一齊拍拖，成長，但係兩樣都冇，咁就唔得囉。其實最基本，唔需要我養，咁就已經夠㗎啦，唔使話好有錢，富二代。」

除了愛跑步，梁敏巧本身也是瑜伽導師。（IG@maggiemanhau）

她坦言，自己拍過三次拖，除了第三次是因性格不合而和平分手之外，第一，二段感情都失敗收場。她說：「第一次嗰個係恐怖情人，有幾恐怖？佢可以一個鐘打百幾個電話畀我，佔有慾太強，佢嘅愛太令人窒息，頂唔順所以分咗手。第二個就係個男人個『質地』太差，偷食，約砲，仲要叫外賣上屋企乜都齊。」她也透露，當時因為偷食賤男用了她私電腦登入whatsapp而忘記登出，所以才被她發現偷食。她說：「仲有次夜晚有個泰國女人WeChat 打畀佢。（確定係女人？）點知喎，長頭髮有胸咪女人囉！」

梁敏巧身材都幾好㗎。（IG@maggiemanhau）

除了以上兩段感情，她也表示自己遇過不少賤男：「有啲係了解咗一排突然間消失，又會有追唔到周圍唱你，不過唔緊要！我仍然係好憧憬愛情。分手嗰時都會唔開心，唔明白點解佢哋咁對我，但係好快明白。開頭都覺得自己係全世界最不幸女人，但係後尾諗遇會慶幸自己遇過呢啲人令我成長咗，令自己識得辨別好人同壞人。」

梁敏巧身材管理甚好。（IG：@maggiemanhau）

梁敏巧平日都好性感。(ig@maggiemanhau)

有料到！（IG/@maggiemanhau）

梁敏巧經常做運動。（IG@maggiemanhau）