41歲前TVB爆肌小生轉行揸Uber？ 評分超高網民轟動：要瘋狂叫車！

現年41歲的沈震軒曾被無綫（TVB）力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎，他在離巢後轉攻內地市場，直至大前年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。不過今日（27日）有網民在threads發文，表示使用Uber叫車時，竟然發現司機就是沈震軒。

沈震軒曾被無綫力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎。（IG圖片）

沈震軒擁有爆肌身形。（IG圖片）

今日有網民在threads發文，表示：「呢位Uber司機，有啲眼熟」，而在截圖中看到名為「Ho Ming」的司機照片顯示是沈震軒，而沈震軒的真名為「沈浩明」，加上車款正是沈震軒擁有的黑色BMW iX新款電車，隨即引起網民熱議。在截圖中得知，「Ho Ming」加入開車行列2個月已開了107程，評分高達4.96，更獲乘客大讚開着型格車輛、有卓越服務及風趣幽默。

今日有網民在threads分享以Uber叫車時，發現司機就是沈震軒。（threads）

評分高達4.96。（threads）

司機照片顯示是沈震軒。（threads）

對於樓主搭Uber遇到明星，有大批網民都表示羨慕：「搭到佢車要試下點唱」、「真係佢哦，要瘋狂叫車」、「要開始諗坐隔離定後座了」、「搭Uber搭到iX已經好正， 司機仲要係沈震軒揸嘅，就真係omg!!!」、「我都想坐佢車」、「wiki話佢原名 沈浩明 應該真係佢 搭Uber咁好彩抽到明星」、「我又要坐浩明車」。

沈震軒曾在YouTube頻道公開女友送黑色BMW iX的過程。（YouTube截圖）