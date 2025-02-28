中年3︱音樂女神海兒載譽歸來　斜膊仙氣Look同男參賽者互動

《中年好聲音3》本輪是20強晉身16強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。今集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。



區瑞強聲音導航帶觀眾進入《中年3》20強競賽，ON AIR！

區瑞強聲音導航帶觀眾進入《中年3》20強競賽，ON AIR！

20強競賽以淘汰形式進行，20位參賽者將分成兩組進行上下半場競賽。按上回合「搶分戰」的分數由高分至低分排序，上下半場各有10位參賽者進行一對一PK賽，高分參賽者可以優先以暗牌形式選擇出場及對戰位置；高分者直接晉級，低分者則到中年危機區等候，每半場將淘汰2位參賽者，換言之本回合共淘汰4名參賽者。

肥媽同陳曉東戲王上身，引發全場爆笑。

肥媽同陳曉東戲王上身，引發全場爆笑。

本集焦點演出為上回合奪得MVP的張與辰，選唱陳百強的《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲，唱畢後不禁感觸落淚，連肥媽也被其歌聲感動得眼濕濕。與辰表示想起與家人的兒時回憶十分感觸，今次刻意撇開歌唱技巧，用心去投入演出：「乜都唔去諗，好純粹咁由心入面去感受隻歌。」評審東東對「男大魔王」張與辰激讚：「我聽第一句就明，聽第三句進入咗狀態，令到我都好感動，完全聽到晒入面種無奈，我覺得好好。」常說「Less is more」的張佳添坦言被融化：「一首簡單嘅歌，簡簡單單用個心唱就好好聽，中音至中低音嘅聲，直情融化咗我，覺得有一股能量罩咗呢間廠！」

張與辰選唱《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲

張與辰選唱《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲

張與辰選唱《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲

與辰唱畢後不禁感觸落淚，連肥媽被歌聲感動得眼濕濕。

車婉婉：你就好，好多人想同海兒老師玩紙巾！

除了張與辰情感豐富的實力演出成焦點外，評審們的互動表現同樣勁搶Fo！東東和肥媽拍在一起火花兼默契十足，不時戲王上身模仿參賽者的苦情慘樣，引發全場爆笑。東東指陸東成造型似白馬王子，唱呂方歌曲《你令我快樂過》沒有失戀感覺，肥媽開玩笑窒東東：「你即係話呂方似失戀啦！」令東東尷尬回應：「Er……係，多啲。」場面搞笑。而之前在香港區賽區百強盲選時擔任嘉實評審的海兒，本回20強競賽載譽歸來，穿著單肩斜膊Look已經十分吸睛，她更與一名男參賽者大玩紙巾互動，教如何令氣息變得多元化，海兒揮動紙巾姿勢優美，仙氣十足，車婉婉也戥這位男參賽者開心：「你就好，好多人都想同海兒老師玩紙巾！」

音樂女神海兒揮紙巾姿態優美，究竟邊位男參賽者有幸同海兒玩紙巾呢？

音樂女神海兒揮紙巾姿態優美，究竟邊位男參賽者有幸同海兒玩紙巾呢？