《愛回家》賈名媛邱芷微貴氣出嫁　金后冠流星錘龍鳳鈪閃爆全場

恭喜恭喜﹗《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」，現年37歲的邱芷微（Chelffy），2月28日與拍拖10年、曾參與無綫節目《功夫新星》的陳志忠（Wilson）拉埋天窗！早上一對新人以中式禮服進行儀式，新娘子金器份量十足，愛的宣言更感動得在場兄弟姐妹齊齊落淚。



《愛回家》「賈名媛」邱芷微今出嫁 婚禮前夕出事惹擔心

邱芷微陳志忠終拉埋天窗。（IG：@chelffy）

邱芷微同陳志忠早前過大禮已經超大陣仗（IG：@chelffy）

邱芷微同陳志忠早前過大禮超大陣仗（IG：@chelffy）

邱芷微和陳志忠近年各自患病，陳志忠在2020年確診患胃癌，要切7/8胃保命，邱芷微多年來亦受類風濕關節炎困擾，要長期服藥，二人攜手跨過重重困難終修成正果。從照片見到一對新人是金色中式禮服接新娘及向長輩敬茶，邱芷微戴上黃金頭冠以公主般出嫁，手上巨型黃金戒指，以及「流星錘」龍鳳鈪，貴氣十足﹗

邱芷微貴氣出嫁超多金器。（IG：@derekwong726）

邱芷微貴氣出嫁超多金器。（IG：@derekwong726）

邱芷微陳志忠用潮物LABUBU做結婚公仔。（IG：@derekwong726）

邱芷微陳志忠用潮物LABUBU做結婚公仔。（IG：@derekwong726）

黃建東擔任邱芷微陳志忠兄弟團。（IG：@derekwong726）

與陳志忠相識近14載的黃建東，婚禮身負重任，兼任兄弟團、晚宴司儀及表演嘉賓，相當落力。黃建東接受01娛樂訪問時表示：「我同新郎係同期入TVB，2011年我經香港先生，佢就功夫新星入行，真係識於微時識咗好多年，所以今次做佢地兄弟、婚禮司儀兼會唱歌表演。之前佢地又有大病，終於捱過咗排除萬難好戥佢地開心。接新娘時最感動係愛的宣言，新郎哥自己準備一篇，佢講到喊連我地都感動到喊，經歷無數挑戰終於修成正果，好為佢地開心。」

與陳志忠相識近14載的黃建東，婚禮身負重任，兼任兄弟團、晚宴司儀及表演嘉賓。（IG：@derekwong726）

與陳志忠相識近14載的黃建東，婚禮身負重任，兼任兄弟團、晚宴司儀及表演嘉賓。（IG：@derekwong726）

與陳志忠相識近14載的黃建東，婚禮身負重任，兼任兄弟團、晚宴司儀及表演嘉賓。（IG：@derekwong726）

與陳志忠相識近14載的黃建東，婚禮身負重任，兼任兄弟團、晚宴司儀及表演嘉賓。（IG：@derekwong726）