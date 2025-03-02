歌神張學友罕開腔澄清欠債傳聞8字揭真相　剖白60幾歲仲要做原因

歌神張學友於上月23日在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯四十年來的第1,000場個人巡迴演唱會，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手，締造歷史！張學友的巡迴演唱會仍在進行中，日前他在廣州演出了一場，是巡唱的第219場，有網民將當晚演唱會的片段放到社交網上分享。

歌神張學友。

歌神張學友。

張學友創造華語歌手個人巡迴演唱會1000場次新紀錄。

該名網民發文寫道：「#廣州返場talking 2025.02.28 #澄清欠債傳聞 #張學友 60+ #過年吃胖了 #不只10年前的衣服在穿，20年前的衣服也還在穿 他還說要大家不要放棄，未來還有很長很長的路要走 視頻來源於友迷的分享」。片段中，張學友在演唱會的聊天環節中坦言自己最大的興趣，甚至唯一的興趣就是唱歌，更激罕開腔澄清自己欠債的傳聞。

張學友澄清欠債傳聞。(小紅書)

張學友表示：「我做過一千場演唱會喇，好多朋友問我咁你仲唔夠 (錢)？我話我夠，即係我夠 (錢) 使呀。有朋友問我咁樣做係咪好大件事，係咪爭人周身債呀？我聽講㗎啫。咁我想喺度澄清，本人理財呢，係屬於孤寒嗰種嚟嘅，啱啱之前上網見有人話我着住嗰件衫10年前着過，我想話畀大家聽我好多衫依家着緊嘅係20幾年前着過嘅既，證明我身材係保持得好好㗎。」他強調：「再講清楚一次，我真係冇無爭人錢㗎，我真係冇。我好細嗰時我媽同我講，喂阿仔呀，借錢好難㗎，自己要畀心機呀。呢件事我記住好耐，其實我係好驚嘅既，我唔係好敢 (借錢) 嘅既。我做嘅既演唱會都係為自己而做嘅既，為咗自己開心，為咗希望更多想聽我唱歌嘅既朋友聽到我唱歌，係咁多喇。」又指自己永不言休，70幾歲仍要開演唱會。

張學友澄清欠債傳聞。(小紅書)

張學友澄清欠債傳聞。(小紅書)