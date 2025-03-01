方大同去世｜薛凱琪近況更新以另一方式悼念好友　一舉動令人心酸

方大同其公司賦音樂於社交平台公布方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。與方大同份屬好友的薛凱琪，被翻出於方大同去世後一日，在海口音樂節演唱到一半突然落淚，不少人相信她是憶起好友，令人更擔心她現時的情況。

方大同去世｜傳喪禮已低調舉行 疑最後遺言曝光：我依然在這裡

方大同與薛凱琪曾傳緋聞。（微博：@方大同）

薛凱琪在海口音樂節演唱到一半突然落淚，不少人相信她是憶起好友，。（影片截圖）

今日，薛凱琪終於更新社交平台，與其他人不同，她沒有留下言語，而是在微博平台更換封面和頭像，而該圖片正正是方大同繪本，以另一方式悼念好友，令人心酸。

薛凱琪在微博平台更換封面。（微博截圖）

方大同去世｜美指張蚊爆暖心舉行令人淚崩：你對人嘅愛就係好直接

薛凱琪入行初期飽受情緒病困擾，曾經有一段時間會不受控制地流淚：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」在薛凱琪經歷人生低潮的時候，正正是方大同出現陪她走過，更親手將她從自殺邊緣救回來。另外，薛凱琪亦曾在訪問中透露，在她經歷嚴重抑鬱時，腦海中不時都會有自殺的念頭出現。在有一次她想自殺前，她打電話給方大同：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽罷便冷靜地與她分析自殺的原因，並耐心開解她，成功令她在當晚放下自殺的念頭：「方大同是一個很理智的人，那個晚上幫了我一把」，救了想自殺的薛凱琪。