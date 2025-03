方大同其公司賦音樂於社交平台公布方大同於2月21日早晨離世,享年41歲。消息傳出後,眾娛圈中人紛紛在網上發文悼念,其中包括香港電影美術指導張蚊,她寫上一段過往與方大同的經歷,暖心舉動令人淚崩。

方大同其公司賦音樂於社交平台公布方大同於2月21日早晨離世。(微博圖片)

張蚊在社交平台寫道:

「方大同 what a wonderful human being you are

當年我做手術,你會特登叫媽媽車咗好多健康食品攞到嚟我屋企

你對人嘅愛就係好直接同純粹 有時令到人受寵若驚

有緣能跟你工作幾次 有緣參與你嘅導演作品

是我的幸福 江湖再見 痛苦過去了 辛苦晒」

張蚊有緣參與你嘅導演作品。(IG@irvingcheung)

張蚊由於小時侯發現背脊一邊凸起,年僅15歲的她接受了一個在港從未有人試的新手術,醫生在她的脊柱鑲滿螺絲,固定她的脊柱位置。滿心以為做完手術後可以一勞永逸,30歲時卻發現脊柱以下沒鑲螺絲的部分退化,結果要把螺絲全部拆掉再重新鑲上。