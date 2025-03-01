秦煌護老院獨自過80大壽子女知己未見影　月領4000蚊綜援不再財困

資深演員秦煌去年在一個月內兩度跌倒，頭部受傷縫了4針，之後再在廁所跌親，致左邊盤骨位受傷，先後轉過四間醫院，行動不便的他現居於護老院。上月中秦煌迎來80大壽，護老院內未有舉行慶祝活動，他的子女亦未有現身，但當日有傳媒就前往探望他，並送上生日蛋糕及雲吞麵，令秦煌笑逐顏開！

秦煌在2016年的《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「專業演員大獎」。（視覺中國）

秦煌曾飾演過4次劇集版本的周伯通，無論是《射鵰英雄傳》還是《神鵰俠侶》都演過。（網上圖片）

《鹿鼎記》。（電視截圖）

2020年秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會在電視城門外暈眩跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅送院。（資料圖片）

秦煌被送醫。（資料圖片）

秦煌有多次跌倒前科，2008年秦煌長洲搭船時因飲醉酒而跌落海，頭部受創昏迷，情況一度嚴重，留院7日後康復出院。去年3月秦煌再於獨居的酒店房間內跌倒，驚動不在港的藝人好友林偉，為他致電酒店大堂職員求助。（梁碧玲攝）

秦煌去年在一個月內兩度跌倒，頭部受傷縫了4針，之後再在廁所跌親，致左邊盤骨位受傷。（陳順禎 攝）

先後轉過四間醫院。（受訪者提供）

雖然秦煌的子女及內地情人知己Mary都未有為他慶生，但收到生日蛋糕及雲吞麵的他都非常滿足，又為子女打圓場，指因子女要返工，自己亦不想大肆慶祝，直言不會感到失望，大家相處方式比較疏離。至於知己Mary，秦煌就表示已成過去式，雙方已甚少聯絡。秦煌又為孤獨過生日打圓場，自言不再重視80歲，他更指屋企人都好長命，而自己的目標就是超過90歲、100歲！

秦煌消瘦不少，人亦很易攰。（陳順禎 攝）

秦煌表示護老院老闆也是他的影迷，獲「升級」安排住獨立大房。（陳順禎 攝）

牆上仲有好多秦煌嘅照片。（陳順禎 攝）

當中有秦煌經典角色「周伯通）。（陳順禎 攝）

林偉每有空便會探望秦煌。（小紅書圖片）

秦煌自言現時開心，亦沒有特別的生日願望，最開心就是無須擔心財政問題，除了三餐溫飽，入住護老院單人房，還有4000幾元綜援金做零用錢，子女亦會給他錢，他坦言以前「憂柴憂米急於搵嘢做」，但現時80歲的他又精神又食得，心態自然都好過以前。秦煌認為做人最重要樂觀，不要自怨自艾，笑言「快樂不知時日過」，已無甚牽掛的他最開心就是有美食，護老院老人院過時過節會加餸，有蝦有燒肉：「啲餸多到食唔晒」，夜晚又會食宵夜。雖然秦煌的雙腳仍又黑又腫，但他就坦言情況已有好轉，只要精神就夠了。

秦煌獲安排轉大房，有獨立私人空間。（陳順禎 攝）

秦煌雙腳又黑又腫。（陳順禎 攝）