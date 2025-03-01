秦煌護老院獨自過80大壽子女知己未見影 月領4000蚊綜援不再財困
撰文：董欣琪
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資深演員秦煌去年在一個月內兩度跌倒，頭部受傷縫了4針，之後再在廁所跌親，致左邊盤骨位受傷，先後轉過四間醫院，行動不便的他現居於護老院。上月中秦煌迎來80大壽，護老院內未有舉行慶祝活動，他的子女亦未有現身，但當日有傳媒就前往探望他，並送上生日蛋糕及雲吞麵，令秦煌笑逐顏開！
雖然秦煌的子女及內地情人知己Mary都未有為他慶生，但收到生日蛋糕及雲吞麵的他都非常滿足，又為子女打圓場，指因子女要返工，自己亦不想大肆慶祝，直言不會感到失望，大家相處方式比較疏離。至於知己Mary，秦煌就表示已成過去式，雙方已甚少聯絡。秦煌又為孤獨過生日打圓場，自言不再重視80歲，他更指屋企人都好長命，而自己的目標就是超過90歲、100歲！
秦煌自言現時開心，亦沒有特別的生日願望，最開心就是無須擔心財政問題，除了三餐溫飽，入住護老院單人房，還有4000幾元綜援金做零用錢，子女亦會給他錢，他坦言以前「憂柴憂米急於搵嘢做」，但現時80歲的他又精神又食得，心態自然都好過以前。秦煌認為做人最重要樂觀，不要自怨自艾，笑言「快樂不知時日過」，已無甚牽掛的他最開心就是有美食，護老院老人院過時過節會加餸，有蝦有燒肉：「啲餸多到食唔晒」，夜晚又會食宵夜。雖然秦煌的雙腳仍又黑又腫，但他就坦言情況已有好轉，只要精神就夠了。