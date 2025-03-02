51歲武打巨星寫長文呻多年搵食辛酸　舊病復發頻痛醒惹網民擔憂

現年42歲的賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚8年，育有兩個可愛的女兒，不過近年賈曉晨不時都在社交平台發文公開數臭老公，多次斥老公無情趣，又想離家出走，更曾表示「一日要諗50次離婚！」日前，樊少皇在社交平台曬自拍，並寫長文講述做動作演員多年的辛酸，透露自己舊病復發，身體狀況隨即惹網民擔憂。

賈曉晨與樊少皇結婚8年，育有兩個可愛的女兒。（小紅書）

賈曉晨近年不時都在社交平台發文公開數臭樊少皇，多次斥老公無情趣。（IG圖片）

樊少皇日前在小紅書上載了一張自拍照，並留言寫道：「當幾十年的動作演員，這一身的傷說出來別人聽的是故事，只有自己感受到那一份痛楚，昨晚上打了一天，我的腰椎勞損毛病又開始了，我對自己說，再咬咬牙堅持一下人類新的進化即將要來臨了，我相信在我有生之年一定能看到，新的醫療技術一定會把我的腰椎治好，還有以後的演員再也不用辛苦的記台詞背對白了，人機合一海量的信息，只花嘆杯咖啡的時間就擁有世界歷史幾千年的知識，區區一部電影電視劇的台詞還算個屁，我再也不用為孩子讀書而煩惱，還上甚麼學呀，也不用為孩子的學費而接一些不想幹的活，現在是2025年二月二十四號早上07:03，我的腰椎又開始疼，疼醒了，但是我的夢不要醒啊，讓我活到看見人類下一個進化史，偉大的AI新世紀吧！」

樊少皇發文呻做武大演員的辛酸，更指腰椎舊病復發。（小紅書）

相中樊少皇頭戴黑色冷帽，身穿灰色連帽衛衣及運動外套，而樊少皇在字裡行間都非常期待AI及醫療技術發展進步，更希望新的醫療技術能治好腰椎問題。有大批網民看到樊少皇的貼文後都對他的健康感擔憂，並表示：「辛苦了樊老師。希望您身體健康，早日康覆」、「武力擔當」、「辛苦了」、「請好好休息」。另外，有網民提議：「中醫醫院可以打針刀，能緩解很多～」、「試試看易筋經和八段錦呢？」、「吃點鈣片管用，還有補腎的藥」、「以後少接打戲，保護好自己的腰椎」，而樊少皇則回應：「這些我都做過」，但似乎沒有用。