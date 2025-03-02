方大同去世｜周柏豪被質疑冇資格並列「華納四寶」　貼圖反擊網民

音樂才子方大同2月21日離世，享年41歲，他當年在香港出道，除了薛凱琪外，他亦為劉德華、張學友、鄭秀文、陳奕迅、容祖兒等作過曲，因此圈中許多藝人都有發文悼念，當中包括昔日同屬華納的周柏豪，但他的一番言論卻被網民質疑，他於是貼出證據反擊。



方大同離世世，昔日同門周柏豪坦言很痛很痛。（IG@punkhippie）

周柏豪發文悼念方大同，竟因一句「同事們還稱我們是華納四寶」惹網民不滿。（Threads@punkhippie）

周柏豪說：「很痛很痛 一直在回憶我們剛入行時 在同一家唱片公司時 我們一起長大 每天都一起工作 我們坐同一輪車回家 同事們還稱我們是華納四寶 周國賢 薛凱琪 方大同 周柏豪 一轉眼 大同就離開了我們……」不過有網民就不同意他講的「華納四寶」，指一般人認知，應是「華納三寶」周國賢、薛凱琪及方大同，並冇佢份。網民留言：「從來未聽過四寶」、「悼念就悼念，唔駛加埋四寶呢句入去抬高自己，多咗啦」周柏豪就非常禮貌地解釋：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」

網民比對周國賢說「一入行已經是三寶」及周柏豪「同事們還稱我們是華納四寶」的留言，指「從來未聽過四寶」，周柏豪親自解釋「華納四寶」是07年他加入公司後開始的。（Threads）

不過該網民之後又說：「他們被叫做華納三寶是因為他們三個當時同期出道，周先生（周柏豪）07年才加入華納，時空上根本就不符合🥱」亦有人指周柏豪跟連詩雅都是比較後期出道的。周柏豪於是再貼出一張，2010年由「Warner Music Hong Kong」發布的照片，是他與薛凱琪、方大同的合照，公司也稱他們為「華納三寶」，力證是獲得華納官方認證。

不少網民指出，他們理解的「華納三寶」是周國賢、薛凱琪及方大同。（fb@Warner Music Hong Kong）

周柏豪貼出多張他與薛凱琪、方大同的照片。（IG@punkhippie）

周柏豪貼出多張他與薛凱琪、方大同的照片。（IG@punkhippie）

網民質疑周柏豪出道的時間，「華納三寶」早已成形，所以根本不是同一時期，他就貼出由華納官方在2010年稱他、薛凱琪及方大同做「華納三寶」的舊圖反擊。（Threads@punkhippie）

不過有人就覺得，其實周柏豪失去了一位好友已經很傷心，質疑：「懷愐Post都要批鬥 CXS……」叫他不必理會這些網民，無需花時間回覆，宜把重點放在好好悼念方大同上，不要再鬧出紛紛擾擾，對三寶四寶也無需太執著。

網民認為周柏豪原意只是想悼念方大同，勸其他人無需執著三寶四寶產生罵戰。（IG@punkhippie）