方大同去世｜周柏豪被質疑冇資格並列「華納四寶」 貼圖反擊網民
撰文：金秀玲
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音樂才子方大同2月21日離世，享年41歲，他當年在香港出道，除了薛凱琪外，他亦為劉德華、張學友、鄭秀文、陳奕迅、容祖兒等作過曲，因此圈中許多藝人都有發文悼念，當中包括昔日同屬華納的周柏豪，但他的一番言論卻被網民質疑，他於是貼出證據反擊。
周柏豪說：「很痛很痛 一直在回憶我們剛入行時 在同一家唱片公司時 我們一起長大 每天都一起工作 我們坐同一輪車回家 同事們還稱我們是華納四寶 周國賢 薛凱琪 方大同 周柏豪 一轉眼 大同就離開了我們……」不過有網民就不同意他講的「華納四寶」，指一般人認知，應是「華納三寶」周國賢、薛凱琪及方大同，並冇佢份。網民留言：「從來未聽過四寶」、「悼念就悼念，唔駛加埋四寶呢句入去抬高自己，多咗啦」周柏豪就非常禮貌地解釋：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」
不過該網民之後又說：「他們被叫做華納三寶是因為他們三個當時同期出道，周先生（周柏豪）07年才加入華納，時空上根本就不符合🥱」亦有人指周柏豪跟連詩雅都是比較後期出道的。周柏豪於是再貼出一張，2010年由「Warner Music Hong Kong」發布的照片，是他與薛凱琪、方大同的合照，公司也稱他們為「華納三寶」，力證是獲得華納官方認證。
不過有人就覺得，其實周柏豪失去了一位好友已經很傷心，質疑：「懷愐Post都要批鬥 CXS……」叫他不必理會這些網民，無需花時間回覆，宜把重點放在好好悼念方大同上，不要再鬧出紛紛擾擾，對三寶四寶也無需太執著。