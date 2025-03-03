已故巨星墮樓後10年尚徘徊人間？　司徒法正爆：忌辰幻覺佢坐喺度

一代巨星「哥哥」張國榮（Leslie）於2003年4月1日在中環文華東方酒店墮樓輕生，至今仍是不少人心中的痛。玄學家司徒法正早年曾受訪透露，哥哥墮樓前曾兩度與他聯絡，可惜未能阻止悲劇發生。司徒法正近日在社交網分享靈異事件，指哥哥輕生後，司徒法正竟見到其身影？

已故巨星張國榮曾與周星馳合作賀歲喜劇《家有囍事》。（《家有囍事》劇照）

「哥哥」張國榮。（《英雄本色》電影劇照）

司徒法正分享片段「張國榮走後10年我竟然再次遇見了他」，他重提當年事件：「喺佢（張國榮）跳落嚟嘅時間我經過嗰個地方，佢亦都喺嗰段時間曾經搵過我兩次，但都係冇機緣見到。」

司徒法正透露，有次唱K時竟在「幻覺」中見到哥哥，他憶述：「有次卡拉OK唱佢嘅歌，嗰一刹那之間，我感受到陰氣，我幻覺到有一個人坐喺度。如果我冇記錯呢，好清晰，嗰個就係佢，因為嗰日係佢嘅忌辰。所以我好相信一樣嘢，而家佢仲喺度徘徊緊。」

至今仍有不少粉絲懷念「哥哥」張國榮。(《阿飛正傳》劇照)

「哥哥」張國榮生前摯愛唐唐每逢節日均貼出舊照懷緬愛人。（IG@dhttong）

司徒法正自爆53年前曾考慮過輕生。他透露大概1972、73年的時候收入不俗，惟之後急轉直下，他說：「因為一次嘅風暴，因為香港回歸，改變咗策略，我唔見咗好多錢。」司徒法正隨後前往菲律賓「尋求生活同生命」。可是重大挫折加上孤單寂寞，司徒法正生起結束生命的念頭，他說：「我走去醫院，我認識一啲女護士，希望同佢接近攞到啲藥，我想攞嚟結束自己。」取得藥後，一位女護士告訴他輕生會永不超生，她又勸阻道：「你有呢個勇氣，不如嘗試改變啦！」司徒法正形容「佢嘅眼睛真係有淚水咁望住我」。司徒法正深受感動之下改變念頭，「將我手揸住樽藥放返佢手度。」並重新出發。

司徒法正曾透露早年曾做夜總會經理、警察、的士司機出租車司機，有指他早在80年代已炒賣出租車牌，勁賺逾3000萬，但因市道轉差令他一鋪清袋，後來他轉做風水師，曾是龔如心爭產案的風水專家證人，他因而聲名大噪。司徒法正風水生意遍佈香港、澳門、台灣、馬來西亞等地，有指他的身家同樣億億聲，非常驚人。

司徒法正指哥哥走後10年，一次唱K期間「幻覺」中見到其身影。（小紅書）