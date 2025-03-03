前無綫性感尤物爆未生第二胎原因　婚後6年醜態曝光老公零性慾？

藝人林芊妤（Coffee）近年轉戰YouTube界拍片教瑜珈，榮升百萬YouTuber，接廣告又推出個人品牌，成功轉型。林芊妤與老公翟志榮已結婚6年，育有一子翟德彥（伯伯），生活幸福美滿。林芊妤於2021年曾經不幸流產，雖然是自然流產，林芊妤仍難掩傷痛失落。及後她出席活動時表示為生仔會考慮搬屋轉轉風水，又指生多個就會專心在家做師奶。差不多4年過去，林芊妤仍未生二胎，她自爆原因，竟與老公缺乏興致有關？

Coffee身材超Fit。(林芊妤ig)

Coffee林芊妤分享一家人行釣魚翁的照片。（Instagram）

林芊妤近日於社交網分享短片，她發文稱：「我要公開結婚6年未能懷上第二胎的真相！！」林芊妤穿上白色背心仔及短褲，好身材展露無遺，並招手誘惑老公，女人味滿溢。婚後林芊妤180度大轉變，她「包到冚」之餘，更束起所有頭髮，在客廳張大雙腿往臉上照燈，非常霸氣！而老公見到一臉無奈兼無癮，火速離去。

Coffee林芊妤爆料曾有相當有錢的富二代追求。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤老公勁錫佢。（IG：@coffee89921）

不過當然這只是拍片的戲劇效果。林芊妤發文表示，其實老公好鍾意她「婚後」日常模樣，她發文：「我老公很喜歡我結婚後的模樣（他說的） 他昨晚一看到這個造型就忍不住說：那麽可愛 看來他的防守技術越來越好了 但女人真的要好好保養自己呀？！當媽後更加是要分秒必爭 我哪里還能顧及在老公面前的形象～對嗎」。

林芊妤婚前各種勾引老公。（小紅書）

林芊妤婚前各種勾引老公。（小紅書）

姿勢撩人！（小紅書）

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性感！（小紅書）

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婚後變了師奶Look。（小紅書）

老公見到一臉無奈。（小紅書）

火速逃離現場。（小紅書）

不過拍片只為搞笑，其實兩公婆仍然恩愛。（小紅書）