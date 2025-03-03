前TVB型男疑宣布喜訊公開結婚誓詞？　轉行揸Uber感激女友不離棄

現年41歲的沈震軒曾被無綫（TVB）力捧，在劇集《使徒行者》中飾演「Kobe」令他人氣急升，而他在離巢後轉攻內地市場，直至大前年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。上月底他被踢爆轉行揸Uber，他拍片回應健身室投資7位數未回本，揸Uber既可幫他減壓，又能幫補生計。

沈震軒曾被無綫力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎。（IG圖片）

沈震軒指揸Uber為求減壓同粉絲和乘客傾偈。（IG圖片）

沈震軒女友陳欣妍（Shirley）拍拖逾7年，去年已傳出好事近。沈震軒經歷高低起落，陳欣妍依然不離不棄。昨日（2日）沈震軒在IG貼出敷面膜的合照，他與陳欣妍笑到「四萬咁口」，相當甜蜜！沈震軒發文向女友示愛，內容竟驚似結婚誓詞，「無論是順境或是逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛著您。》抱歉還未能給予妳公主般的生活。謝謝妳。行懸崖妳亦伴我行🥰🥹@shirleyelephant #最幸運的平凡人」。

陳欣妍則留言將焦點轉移至面膜，她說：「ladies..This is my fav cream mask（女士們，這是我最喜歡的面膜。）」不少網民已急不及待送上祝福，「已經結咗？恭喜晒」、「恭喜恭喜」、「難道有好消息要宣佈」。

莫非好事近？（IG圖片）

沈震軒與陳欣妍。（IG@sammysumchunhin）

沈震軒與女友陳欣妍。（IG@sammysumchunhin）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍穿上半透明婚紗女人味十足。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）