洪永城為蕭正楠充當產前輔導員 講明要有心理準備:幾個月冇人生

洪永城（Tony)和愛妻梁諾妍（Inez）及大女洪靖嵐（Amber）今日（3/3）齊齊現身荔枝角為品牌拍攝廣告。Tony接受《香港01》訪問時透露大女Amber個性活躍好動，經常埋身與他大玩摔角遊戲，笑言被弄得遍體鱗傷：「基本上日日都係咁被佢打，佢會喺我身上喺咁跳呀，佢又會箍頸，又會踢我重要嘅地方，過程係好好玩。咁所以我相信將來佢嘅力度應該係幾好，變咗將來都會培育佢去玩摔跤，又或者舉重等項目。」

洪永城大女洪靖嵐相當可愛。（吳子生攝）

問到是否有樣學樣跟媽咪對待你？Tony笑言：「真係唔可以講出嚟㗎，身教嚟嘅，佢係旁邊見到媽咪係咁 ，咁所以都冇辦法，成屋嘅女人都咁對我，咁所以都唔好提。」Inez接著說：「最得意係家姐有咁樣對住佢摔跤，阿妹喺旁邊又唔執輸，變咗佢又會唔執輸，就即刻衝埋去Daddy度，又要玩埋一份，成個過程係好好笑。」

提到好友黃翠如即將生B，洪永城表示：「BB嘅性別我哋都唔知，變咗而家買BB嘢都唔知買男定係女，據我所知BB性別只有佢哋雙方屋企人先知，身邊嘅朋友係唔知，變咗我哋都好期待。另外我都有同阿蕭（蕭正楠）分享個人經驗，我都有同佢講頭個幾月唔好諗住有自己嘅人生，因為夜晚唔使諗會有得瞓覺，主要係太太呢段時間要休養身體，變咗主要係照顧小朋友，同埋所有屋企嘅事務，都落晒係個男人身上，叫佢有心理準備。」

洪永城大女洪靖嵐相當可愛。（吳子生攝）