舞台劇演員陳琳欣不幸流產　醫院回家途中胎兒滑出：或是緣份未足

舞台劇演員陳琳欣曾憑《穿Kenzo的女人》音樂劇獲第三十屆香港舞台劇獎最佳女配角（悲劇/正劇），她於2023年11月結婚，日前在社交平台分享超聲波照片，但帖文第一句便說：「首先，唔好恭喜我啊，It’s my story of miscarriage （這是我流產的故事） 26/2/2025」。

陳琳欣是香港舞台劇演員，曾憑《穿Kenzo的女人》音樂劇獲第三十屆香港舞台劇獎最佳女配角（悲劇/正劇）。（IG@clybelin）

陳琳欣於2023年11月結婚。（IG@clybelin）

懷孕8-9周孕吐突然消失

陳琳欣憶述自己流產的經過，字裡行間盡顯對BB的不捨，寫道：「我以為短短8-9週（周）的生命體不足以令我產生牽絆；我們也不曾聽過你的心跳，你便稍縱即逝。很多的我以為，在短短不足數週，從虛構、到構思、最後竟是幻滅收場。」在未發現腹中胎兒出問題前，某一天發現孕吐，胃口不佳或胸漲等的孕反突然消失，當時還喜滋滋地覺得自己懷了個天使寶寶。至後來發現一絲啡血以及少量腹痛，但由於出血量不多，或許只是胎動不安，但需要休養更多保胎。準備照超聲波前醫生還吩咐她電話要帶上，把與寶寶第一次見面，甚至聽到心跳的片段記錄下來。

陳琳欣在社交平台分享超聲波照片，但帖文第一句便叫大家：「唔好恭喜我啊」。（IG@clybelin）

痛到無力走路丈夫急召救護車

不幸的是，陳琳欣完全聽不到胎兒心跳聲，因此醫生堅定地告訴她很大可能是流產，但她仍抱有一絲希望：「或許是週（周）數不足，或許再等一星期就能聽到寶寶心跳了。」然而腹痛和出血的情況在幾天內持續層遞，從外地公幹回港的丈夫當機立斷召喚救護車，當時陳琳欣已痛到走路也沒有力氣。

在醫院接近5小時在醫院的等待、檢查、最後竟然要她「遣返」，令她百思不得其解。正當萬千個想法在腦內運轉，她終於回到家樓下，正準備入電梯之時卻感覺到一股東西從陰道裡滑出來，她形容當刻感受：「除了急屎，不曾有過這樣固體的感覺在底褲內滑出的體驗，而且如果是屎我的括約肌能好好反應。我面容失色地同丈夫說：『佢出咗嚟喇......』丈夫有點不知所措問應否回醫院，但難得就到家我決定先上去。在廁所脫下褲子，好好觀察這個（分開數天）陣痛了接近24小時最後自然流產的胚囊（組織物）與血塊，然後把他放在透明膠袋內繼續仔細端詳，我似乎透過透明的胚囊，看見了那個到了9週（周）卻只有6週（周）5天、約0.5mm大小的胚胎。」

丈夫公幹返港後即帶陳琳欣睇醫生。（IG@clybelin）

胎兒只有8-9周。（IG@clybelin）

回家途貽兒滑出：希望它能一路好走

當身體把已經沒有生命力的組織排出體外，她疼痛不堪的感覺也神奇地消失了。恢復理智後，她便和老公商量了一會：「老公說要燒一燒香，趁著這個悼念的狀態，我把頌缽拿出，在那一支香燒盡之前，緩緩地持續敲響。那聲音不僅安撫了我們的心情，也期盼能安撫離去的胎兒的靈魂。我們內心都希望它能一路好走，感激著它的到來，也期待著它能再次歸來。完成這場悼念，我就把它沖走了。」

陳琳欣聽着Rubber Band的歌曲《CIAO》，心中夾雜遺憾，失望，悸動的情緒，感慨寫道：「為人父母就是長憂九十九，短短的不足數週（周）有如此多的感悟，生命來之不易，生命形成後亦不是簡單。這段日子就像一個走馬燈、一場preview、一場特殊的體驗，或許我們都需要準備更多，例如更放鬆的心情，更健康的體魄；或是緣分未足，又或是你在哪裡遺漏了什麼，那麼下次再帶回來吧，不打緊，我們有的是時間！未來見！」

陳琳欣流產經歷全文如下：

陳琳欣先叫大家唔好恭喜佢。（IG@clybelin）

醫生堅定指陳琳欣流產，估唔到喺醫院5小時又要「遺返」屋企。（IG@clybelin）

返屋企準備入電梯胎兒從陰道滑出來。（IG@clybelin）

盼望「未來見」！（IG@clybelin）