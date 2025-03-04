41歲大肚腩男星收富婆飯局短訊　30萬包食飯、游水仲要有下文

41歲的「奸角專業戶」張建聲為工作搏到盡，為了工作更犧牲身形，由6嚿腹肌的型男增肥變220磅的胖子。早前才在直播中坦言「好X攰」，更指自己身體出現問題，有心翳、胃酸倒流等問題出現，除了身體出現問題外，情緒上亦壓抑多時，他再指工作上「呢幾年我受得太多」，但又表示不想放棄。

2024對張建聲來說很難過，他曾在回顧貼文中表示死不去已感恩。（Instagram：justin311）

為了搵食、養家、搵機會，張建聲去年底宣布移居廣州。（抖音：張建聲）

昨日（3日）張建聲在社交平台晒出兩張對話照，表示收到短訊約他去「飯局」，更開出30萬，但就有條件的。一開始先見到對方向張建聲表示邀請2-3名男藝人去泳池派對：「swim party in HK, invites 2-3 male artists. 有無TG chat? Thanks」，張建聲回覆問：「阿叔X咁大個肚腩得唔得先？」但對方就立即反問他不是瘦回去：「唔係fit返？」

張建聲收到短訊開出30萬約他去「飯局」。(ig圖片)

張建聲在社交平台晒出兩張對話照，表示收到短訊約他去「飯局」。(ig圖片)

張建聲提高警覺問：「做咩唧，你要artists 一定要六舊？咩event嚟㗎？」對方則解釋是「富婆派對」：「rich female client pay，游水，dinner ect etc。」張建聲已經連續幾句都是婉拒：「我終於等到出人頭地嘅一日，兄弟多謝你。」對方更馬上開出價錢誘惑他：「300,000+」，張建聲繼續問：「三十萬？唔好呃X我喎！」但就被對方問：「不過你而家肥左？sorry 問下」

對方更馬上開出價錢誘惑張建聲。（《反黑》劇照）

張建聲表示自己減磅很快之後再問對方就已經沒有回覆了，他不禁搞笑的說：「X你，又冇咗三十萬，嗌X咗平時操下嘢，其實佢都幾有禮貌。」他更笑指自己還有市場：「笑乜X呀？阿叔我仲有市場架！」