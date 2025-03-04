百億豪門夫婦現身奧斯卡盡顯地位　結婚11年零緋聞低調又恩愛

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後三年抱三，誕下一女兩子，榮升百億豪門闊太的汪圓圓淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人低調又恩愛，羡煞旁人！日前汪圓圓曬出一張與老公蔡加讚的合照，可見兩人現身奧斯卡演員休息室（THE OSCARS® GREENROOM），身穿桃紅色晚裝的汪圓圓明艷照人，而西裝骨骨的蔡加讚就單手插袋，兩人非常登對！

汪圓圓是汪詩詩妹妹。（IG@wrini）

兩姊妹感情深厚。（IG@wrini）

高貴。（IG@wrini）

好Fit！（IG@wrini）

榮升百億豪門闊太！（IG@wrini）

豪宅。（IG@wrini）

好恩愛。（IG@wrini）

（左起）蔡汪鎂庭、蔡汪鎂庭母親、蔡加讚、蔡汪鎂庭外婆、蔡志明、蔡李蕙莉。（IG@wrini）

汪圓圓與老公蔡加讚現身奧斯卡演員休息室。（IG截圖）

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於美國時間3月2日晚上舉行，勞力士（Rolex）再次擔任榮譽贊助商，估計汪圓圓與蔡加讚今次是獲品牌邀請出席，此外，溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）亦有出席。汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，整場婚禮使費高達8億！據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，相當大手筆！

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）亦有出席。（IG@dr_maret_lee）

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，整場婚禮使費高達8億！（視覺中國）

恩愛如昔。（IG@wrini）

好幸福！（IG@wrini）

羡煞旁人！（IG@wrini）