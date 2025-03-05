93歲長壽劇綠葉近照精神奕奕好精靈　曾家中暈倒裝心臟起搏器保命

現年93歲的譚倩紅早年憑TVB處境劇《真情》中飾演「容姨」一角深入民心，但她自2004年起就淡出幕前，享受退休生活，不時與昔日好友聚會。去年譚倩紅接受好友兼資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問時，分享近況，但就大爆曾在家中突然暈倒，幸好接受治療後已經康復。日前汪曼玲與一班好友相聚食開年飯，她在社交平台曬出多張合照，可見葉子楣、魏秋樺、邵音音、袁文傑張潔蓮夫婦、梅小青劉家豪夫婦、陳榮峻吳香倫夫婦等都有出席，而譚倩紅亦激罕露面，面容飽滿相當紅潤，對住鏡頭微笑相當精靈！

譚倩紅（左）「容姨」一角深入民心。（影片截圖）

「容姨」一角深入民心。（影片截圖）

《真情》編審和編劇陳寶華與容姨譚倩紅聚會。（IG@ellachanbowah）

精神奕奕。（IG@ellachanbowah）

譚倩紅與吳麗珠同月同日生日。（微博@汪曼玲）

開年飯。（Facebook@汪曼玲）

魏秋樺。（Facebook@汪曼玲）

袁文傑張潔蓮夫婦。（Facebook@汪曼玲）

陳榮峻吳香倫夫婦、邵音音。（Facebook@汪曼玲）

葉子楣、譚倩紅、梅小青劉家豪夫婦。（Facebook@汪曼玲）

精神奕奕！（Facebook@汪曼玲）

譚倩紅去年年初曾與金牌編審陳寶華聚會，當時她精神奕奕，笑容慈祥，但其後接受汪曼玲訪問時透露曾在家中突然暈倒：「我嗰晚食完飯坐喺梳化睇電視，嗰陣天氣仲係好熱，我諗住行去閂咗風扇，點知一轉身就暈低咗，好彩工人啱啱走過嚟，好彩一剎那好快就醒咗。」之後譚倩紅的女兒送她入院檢查，醫生建議要戴一星期心臟監察儀，以便觀察24小時心臟的情況，原來醫生檢查後發現她的平均心跳率竟曾跌至29（正常數值在60-70），而譚倩紅最後亦有接受手術，情況有好轉，多年來身體狀況不錯，只是約在9年前曾接受白內障手術：「我而家跌一條頭髮落地下我都睇到嘅，眼好，耳仔托賴啦，聽得好清楚，思維我自己覺得好好記性囉。」

譚倩紅接受汪曼玲訪問時透露曾在家中突然暈倒。（YouTube影片截圖）

好快醒返。（YouTube影片截圖）

多年來身體狀況不錯。（YouTube影片截圖）

粵劇行出身的譚倩紅在5、60年代於不少劇團擔任花旦。（影片截圖）

粵劇行出身的譚倩紅在5、60年代於不少劇團擔任花旦，當年還獲邀拍了不少電影，之後她憑着處境劇《真情》中容姨一角深入民心，直至2004年演出亞視劇集《8號巴士站站情》後就退出娛樂圈。2015年譚倩紅經歷喪夫之痛，她在接受訪問時表示用了一年時間才走出陰霾，平復心情後，她閒時與老友唱粵曲、打太極，享受退休生活。2019年譚倩紅到紅館睇容祖兒演唱會，身為陳寶華契媽的她又在劇集《多功能老婆》拍攝期間特意去探班，令在場的演員非常驚喜！

2019年譚倩紅到紅館睇容祖兒演唱會。 （影片截圖）

在劇集《多功能老婆》拍攝期間特意去探班。（IG截圖）

譚倩紅與文雪兒、米雪聚會。（IG@candymancandy）

文雪兒與容姨譚倩紅。（IG@candymancandy）