「洪家班」鍾發開名怒鬧曾志偉　一事得罪對方絕交至今：你去死啦

曾志偉今為無綫（TVB）總經理（節目內容營運），圈中人脈廣闊，近日卻被「洪家班」鍾發在網台節目上「投訴」。鍾發直指曾志偉疫情期間做了一件事，令兩人直接絕交！

曾志偉現為無綫總經理（節目內容營運）。(陳順禎 攝)

鍾發日前現身YouTube頻道「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」接受訪問，談到洪家班成員有否有相約飯敍，鍾發想起一事開名怒斥：「曾志偉，我而家講一樣嘢，志偉，而家我同志偉係唔講嘢㗎！點解唔講嘢呢？（文雋：佢係總經理呀嘛！）經而不理呀，我同你講！」

鍾發娓娓道來被激嬲經過，他說：「洪家班有一日約我食飯。嘉樂（錢嘉樂）打俾我，我話咩事呀嘉樂？（他說：）『曾生想約洪家班食飯！』我話咩事呀，我而家喺大陸，返嚟要隔離㗎喎！佢話：『唔係呀，洪家班想約你食餐飯呀！』佢（曾志偉）啱啱入去無綫新做台長，就想攞流量啦！我想問一句，曾志偉，你係洪家班㗎咩？我真係敢噴㗎！佢又要攞流量。」

曾志偉曾參演洪金寶的《富貴列車》。（《富貴列車》電影劇照）

曾志偉曾參演洪金寶的《富貴列車》。（《富貴列車》電影劇照）

鍾發為了飯局特意從內地回港隔離，可惜卻被「放飛機」，他說：「好啦！約好晒㗎啦！我話：『嘉樂，18號，我隔離到17號，18號我隔離完咗，大家就可以聚一聚。』（文雋：你都冇推嘅？）冇推！我肯返去隔離嘛！點不知，16號家樂打俾我，我話咩事呀？佢話：『志偉聽日要跟佢哋去日本呀！』我心諗我隔離緊，為咗你去攞流量，你去攞流量呀志偉！你去日本搭檔㗎咋喎，你而家唔係主角喎！香港嗰班官員，你跟人去考察。我話17號出嚟，你17號去日本，咁我14日喺入面做咩呀？」

洪家班。（視覺中國）

鍾發一怒之下取消飯局，他說：「我就唔食嗰餐飯呀！打電話畀佢，唔覆！」鍾發提起此事仍氣憤難平，他破口大罵：「你去死啦你！志偉！」鍾發此後與對方絕交，他謂：「跟住，孟海死，我同大哥傾偈，坐喺度，我哋兩個望都唔望佢一眼！你喺人哋面前你係曾志偉，你係巴閉；你喺我鍾發面前，你永遠都係......你唔好同我講廢話！」

《五福星撞鬼》電影海報，電影由洪金寶、曾志偉、馮淬帆、吳耀漢、陳百祥主演。（imdb）

鍾發出身洪家班。（電影截圖）

文雋安撫道：「志偉都可能有佢嘅難處。」惟鍾發繼續怒斥對方：「唔係，你呢隻攪屎棍，我同你講，你唔係好叻！你有冇諗吓人哋邊個幫過你，邊個曾經、你哋當日點樣......唔好講咁多嘢。今時今日你去到呢個位，係你爭取到嘅，我希望你做好啲！」鍾發再「提醒」道：「你身為一個台長，有冇關照過呢班老人家？所以為自己呢，好快死㗎咋！」

鍾發開名破口大罵曾志偉。（YouTube截圖）