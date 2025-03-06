30歲無綫力捧小生秘撈5份工狂曬窮　1蚊1隻蛋做早餐慳錢揸車返工

現年30歲的林正峰近年是無綫（TVB）力捧小生，第二套劇集已經與游嘉欣初嚐主角滋味，之後劇接劇在台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」成功入屋，更因而開拓了內地市場。眾所週知，做藝人收入不穩定，林正峰曾自爆入行後打5份工幫補家計，他受訪透露除了做正職TVB藝員外，還要返4份兼職，包括社工、心理治療小組、補習和服裝網店。4年前林正峰被踢爆榮升車主，他不諱言每個月返工要花幾千元在交通費上，更一度被週刊拍到與游嘉欣在80萬戰車上幽會。

林正峰上年憑台慶劇《新聞女王》中飾演王偉一角而爆紅。（資料照片）

林正峰曾受訪透露出身單親家庭，小時候要申請綜援，家境貧困。(林正峰提供)

日前林正峰分享兼職生活，片中他先食兩隻蛋及檸檬水做早餐，他坦言一蚊一隻蛋，非常節儉，他說：「節省下來的錢，就要去交交通費。」林正峰駕車返工，每個月停車費要2500元，兩條隧道費來回費用為120元，而公司停車場費為100蚊4個鐘，換言之當天他返兼職的交通費最少都要220蚊。

為了慳錢，林正峰當天選擇了位於街市、價錢較便宜的茶餐廳享用午餐。他計算下來當天午餐加交通費使了約300蚊，仍未計算晚餐。收工後林正峰華麗變身，穿上西裝外套出席高級品牌私人活動。

林正峰是力捧小生。(節目截圖)

林正峰拍片大呻：「生活好難！」又笑言想找多幾份工，可能去茶餐廳洗碗。另外，林正峰解釋為何會有車，他說：「香港的演員都是在我們家自己出發去拍攝的地方，或者回公司去化妝，經常會有凌晨通告。凌晨通告，從我家到將軍澳來回都要500塊多了，有車會比較方便。」

林正峰食一蚊一隻蛋做早餐慳錢。（小紅書）

食兩隻蛋，好清淡！（小紅書）

檸檬水。（小紅書）

月租停車場2500蚊。（小紅書）

來回隧道費120蚊。（小紅書）

他解釋由家出發搭的士去將軍澳返工要500蚊，不如揸車。（小紅書）

專心工作。（小紅書）

食茶餐廳做午餐。（小紅書）

華麗轉身去高級品牌私人活動。（小紅書）