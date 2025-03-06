已婚女星一家四口去滑雪氣氛融洽　曾爆約炮裸聊做小四獲老公原諒

曾參加TVB節目《中年好聲音2》的孫耀威胞妹孫美賢（Miranda），去年9月被踢爆與另一參賽者鄭梓浩（Brian）陷不倫戀，鄭梓浩舊愛Grace大爆孫美賢做「小四」，背夫包養鄭梓浩，更指二人是約炮關係，曾玩裸聊等，桃色醜聞爆出後，孫美賢一度將IG清空並「潛水」，其後她發表長達兩千字的聲明回應事件，就她與鄭梓浩的醜聞解畫，並自言數月前已向老公坦誠，獲對方理解及包容，婚姻關係亦重回正軌。近日傅明憲（Gigi）去了瑞士滑雪，她在IG曬出一系列靚相，可見同行的還有孫美賢與老公及兩個兒子，一家四口非常溫馨！

孫美賢（Miranda）是孫耀威胞妹。（IG@mirandasuen_dadasun）

兄妹合唱。（IG@mirandasuen_dadasun）

馬爾代夫旅行。（IG@ericsuen）

馬爾代夫旅行。（IG@ericsuen）

孫耀威妹妹孫美賢前年從瑞士返港參加《中年好聲音2》，但她在第一輪就被淘汰。（資料圖片）

孫美賢曾多次分享與古淖文的合照。（IG@mirandasuen_dadasun）

孫美賢去年9月被踢爆與另一參賽者鄭梓浩（Brian）陷不倫戀。（影片截圖）

孫美賢一度將IG清空並「潛水」，其後她發表長達兩千字的聲明回應事件。（IG@mirandasuen_dadasun）

孫美賢發近兩千字長文澄清。（IG@mirandasuen_dadasun）

近日傅明憲（Gigi）去了瑞士滑雪。（IG@gigi_fifi_fu）

孫美賢同囝囝。（IG截圖）

相中所見，眾人於餐廳相聚，傅明憲與孫美賢站在後排頭貼頭合照，而孫美賢老公就坐在前排，兩個兒子更攬實爸爸，氣氛愉快。現年45歲的孫美賢多年來都在瑞士生活，她曾透露自己從事金融業，主要做亞太區收購事務。前年孫美賢返港參加《中年好聲音2》，身為人母的她曾指參賽是想為兩個兒子做追夢的好榜樣，加上自己也喜歡香港，所以回港參賽，但她在第一輪就被淘汰。雖然孫美賢曾認已婚，但過往分享照片只見兩名兒子，不見老公的身影，而Grace曾向傳媒公開鄭梓浩與孫美賢的聊天記錄，當中孫美賢表示與老公之間存在問題，但因為一對兒子才沒有分開。

傅明憲與孫美賢站在後排頭貼頭合照，而孫美賢老公就坐在前排，兩個兒子更攬實爸爸，氣氛愉快。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲同孫美賢感情要好。（IG@mirandasuen_dadasun）

傅明憲同孫美賢感情要好。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲同孫美賢感情要好。（IG@mirandasuen_dadasun）

出席晚宴。（IG@mirandasuen_dadasun）

去年2月孫耀威同陳美詩去瑞士過年。（IG@mirandasuen_dadasun）

去年2月孫耀威同陳美詩去瑞士過年。（IG@mirandasuen_dadasun）

孫美賢一家四口與哥哥孫耀威同陳美詩合照。（IG@ericsuen）

孫美賢早已結婚，育有有兩名兒子。（影片截圖）

鄭梓浩舊愛Grace大爆男方除了在內地有「小三」，又指孫美賢當初十分進取結識鄭梓浩，多次在酒店幽會，又出錢租屋包養男方，Grace更大爆鄭梓浩「食完唱」，曾點評孫美賢「成個阿婆咁，搞我都搞我『唔起』」，形容得非常露骨。不過其後孫美賢就發長文澄清沒有包養鄭梓浩，承認自己在感情上曾經過於天真，默認出軌，但幸獲丈夫原諒。如今孫美賢一家四口去滑雪，更展現笑容，似乎已經走出桃色醜聞陰霾。

鄭梓浩舊愛Grace大爆男方除了在內地有「小三」，又指孫美賢當初十分進取結識鄭梓浩。（IG圖片）

孫美賢與鄭梓浩出席活動痴到實。（IG@holliebaby_wong）

孫美賢與鄭梓浩出席活動痴到實。（IG@holliebaby_wong）

孫美賢與鄭梓浩出席活動痴到實。（IG@holliebaby_wong）

孫美賢。（IG@mirandasuen_dadasun）

婚禮。（IG@mirandasuen_dadasun）