學霸港姐返加拿大探親曝光大屋　曾戀船王之孫分手後雪卵單身多年

現年53歲的陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB，離巢後轉型做專業司儀，精通多國語言的她更成為司儀界的搶手貨。近日陳霽平回加拿大探望家人，她拍攝了一段影片分享在當地的生活，期間更曝光了豪宅大屋！

陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB。（視覺中國）

離巢後轉型做專業司儀。（IG@ladyladymc）

Keep得好！（IG@ladyladymc）

同江希文聚會。（影片截圖）

近日陳霽平回加拿大探望家人。（影片截圖）

陳霽平笑言每日的生活就是洗衫、下廚，而她身處的大屋亦成為焦點。片中所見，大屋至少有三層，裝修簡約，以淺色調為主，客廳擺放了一張米灰色梳化，並鋪上地氈，感覺溫馨舒適，而開放式廚房設備齊全，窗外可望無盡雪景。之後陳霽平再行出屋外，可見雪非常厚，她透露哥哥搭建了一個「Man Cave（男人窩）」，盡情享受私人空間！

陳霽平笑言每日的生活就是洗衫、下廚。（影片截圖）

曝光了豪宅大屋！（影片截圖）

開放式廚房設備齊全，窗外可望無盡雪景。（影片截圖）

裝修簡約，以淺色調為主。（影片截圖）

大屋至少有三層。（影片截圖）

客廳擺放了一張米灰色梳化，並鋪上地氈。（影片截圖）

感覺溫馨舒適。（影片截圖）

雪非常厚。（影片截圖）

她透露哥哥搭建了一個「Man Cave（男人窩）」。（影片截圖）

盡情享受私人空間！（影片截圖）

出生於台灣的陳霽平，小學畢業後就到美國升讀中學，之後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。陳霽平曾參演過不少TVB劇集，但她在2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，近年已沒有參演幕前演出。陳霽平精通英語、國語、廣東話、日語及法語，淡出幕前後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。

當年陳霽平與古天樂一齊宣傳。（視覺中國）

曾參演《天幕下的戀人》。（影片截圖）

曾在《金枝慾孽》中飾演寶嬋姑姑。（YouTube影片截圖）

2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢。（影片截圖）

教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

雖然陳霽平才貌兼備，但情路就比較坎坷，她曾與船王趙從衍之孫，即趙世曾的姪仔趙式言、前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，但可惜未能嫁入豪門，2016年她自爆已經雪卵，希望為日後為人母做準備。現時陳霽平主要擔任司儀，但生活低調的她甚少更新社交平台，不過仍可見她保養得宜，身材同外貌都依然Fit爆，魅力不減！

凍齡美女！（視覺中國）

凍齡美女！（視覺中國）

Keep得好。（IG@ladyladymc）

Keep得好。（IG@ladyladymc）

保養得宜。（IG@ladyladymc）

皮膚依然白滑緊緻！（IG@ladyladymc）