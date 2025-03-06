鄭中基回歸幕前工作精神不錯瘦一圈　一返公司員工即遞嘢要簽名

歌手鄭中基去年8月時爆出「經理人風波」，與合作多年的拍檔何慶湘鬧得不歡而散，何慶湘更被指工作與道德操守有問題，二人的關係立即惹起網民熱議。隨後鄭中基再自爆患抑鬱症及有酗酒的問題，當時宣布9月完成兩場高雄演唱會後會暫停工作，由太太余思敏陪同下前往美國接受戒酒療程。

鄭中基雖然患抑鬱，但工作仍保持專業，讀投稿時更不時爆笑。（YouTube）

鄭中基發長文透露患抑鬱症多時。

雖然鄭中基於美國接受戒酒療程，但旗下的「機動電視台RTV」則由旗下藝人繼續運作。最近隨著他執導兼主演的電影《阿龍》準備上映，鄭中基亦宣布回歸幕前。「機動電視台RTV」的社交平台昨日（5日）分享了一條影片預告「那個男人回來了」，片中的鄭中基精神不錯，穿著藍色衛衣及牛仔褲的他比去年清減了一點，他一回到公司員工開心不已表示：「爸爸返嚟啦！」亦有員工見到鄭中基終於回來就立即遞上收據要他簽名。

最近隨著他執導兼主演的電影《阿龍》準備上映，鄭中基亦宣布回歸幕前。（ig@rtv_runningteam)

鄭中基精神不錯，穿著藍色衛衣及牛仔褲的他比去年清減了一點，他一回到公司員工開心不已表示：「爸爸返嚟啦！」（ig@rtv_runningteam)

鄭中基即笑指：「等啦，我知道，好多單要簽﹗」一班員工都你一言我一語的表示：「老闆再唔返，個Channel就要冧」、「你再唔返，我就冇糧出啦」。鄭中基更化身簽證面試官，為員工模擬面試，更不忘發揮搞笑本色叫員工：「shut up」，不少網民都紛紛留言表示歡迎回來：「等你好耐啦」、「大佬～好掛住你呀」、「我好掛住首領呀」。

鄭中基一返公司大家都好興奮。（ig@rtv_runningteam)

鄭中基更化身簽證面試官，為員工模擬面試，更不忘發揮搞笑本色叫員工：「shut up」（ig@rtv_runningteam)