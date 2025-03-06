江湖見｜麥長青自揭畏高　難忘當年高空拍《西遊記》：唔敢向下望

《江湖見》昨晚（5日）播出的第三集，祥仔和麥包轉遊江蘇蘇州，除了到震澤古鎮品嚐多款蘇式糕點外，還到大閘蟹最有名的陽澄湖體驗捉蟹。二人穿著全副裝備上陣，跟師傅坐船出湖上了一堂速成捉蟹課，學習分辨雌雄、肉質是否肥美，以及如何綁蟹。之後二人更回岸到蓮花島品嚐新鮮大閘蟹，祥仔體驗用蟹八件的食蟹工具品嚐「文食」，而麥包則用「武食」雙手拆蟹，食法各有風味。最有趣是，祥仔最後頂不了轉回用豪邁「武食」的食法，笑言：「真係好似『冇』食咁！」

五亭橋有「中國最美古橋」之稱

今晚（6日）播出的第四集，祥仔和麥包繼續遊玩江蘇，到揚州名勝瘦西湖坐船觀賞二十四橋、白塔及五亭橋（又名蓮花橋），為中國古代十大名橋之一，更有「中國最美古橋」之稱。面對如此詩情畫意的美景，祥仔突然感性自揭1997年到雲南拍攝《西遊記（貳）》時，因掛心太太及剛出世的兒子而一度難以放心，祥仔憶述說：「嗰時我仔啱啱出世，出世幾日就執行李走，當時真係有（少少思鄉），一來擔心我老婆，二來又擔心個小朋友……」及後，麥包在當地來個揚州Style Barber Shop「三把刀」之一的剃刀體驗，不單止恤靚髮，就連鬍鬚、面部、甚至耳部的汗毛，老師傅都會用剃刀細心為麥包修理毛髮，最後還有按摩面部和熱敷毛巾作完美句號，在旁的祥仔形容老師傅動作似在搓麵粉，並搞爛Gag：「搓麥包！」認真抵死。兩師兄弟另外還去了按摩梳乎，浸完玫瑰花瓣浴，再體驗揚州四面搓背，「乾擦式」按摩促進血液循環，祥仔更讚嘆是一代江湖好武功！

祥仔用蟹八件工具，「文食」大閘蟹，但最後都係忍唔住用番手食！

祥仔用蟹八件工具，「文食」大閘蟹，但最後都係忍唔住用番手食！

至於明晚（7日）播出的第五集，祥仔和麥包將轉到湖南郴州遊山玩水，其中會到莽山國家森林公園朝聖五指峰，海拔高達1,900米，開放予人登山只能去到海拔1,600米；為方便遊客登山，園區建設20分鐘車程纜車、全長8公里懸空棧道、電梯及升降機，打造出「懶人登山路線」。能夠透過如履平地的棧道登山，自揭有畏高症的麥包不禁想起當年拍《西遊記》，要在更窄的環境下拍攝時一度害怕得不敢向下望！值得一提，製作組出動大量航拍鏡頭，讓觀眾完美俯瞰整個五指峰的壯麗景色。

二人仲會到莽山國家森林公園朝聖五指峰。

師兄弟共浴享受「四面搓背」。