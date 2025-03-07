「有線美女主持」被跟蹤偷拍　西裝友見義勇為真相令人細思極恐？

樂翊榆最近為HOY TV主持節目《好好生活在灣區》後人氣急升，節目亦大受歡迎。早前樂翊榆亦曾因threads帖文成為討論焦點，為目前較多人認識的HOY TV主持之一。日前（06/3）樂翊榆在threads分享一則「街邊食乳鴿時被陌生男人偷拍」的趣事。

樂翊榆最近為HOY TV主持節目《好好生活在灣區》。（YouTube截圖）

她在threads寫道，當天她忙裡偷閒，經過超級市場後去了街邊食乳鴿，正當坐低享用美味的乳鴿之際，就發現了對面枱有陌生男人偷影她。她坦言，由細到大都習慣別人的目光，再加上明白做幕前會遇到這些事，所以就不太理會，覺得「佢有佢影，我有我食」就好。

樂翊榆在threads上撰文表示被偷拍。（threads@lok_yickyu_official）

但真正令她感到困擾的是，有另一名西裝友自說自話地說：「對面有個人偷影你，我幫唔到妳好耐。」然後就自行「搭枱」坐在她的對面。她表示，奇怪那位西裝友為什麼不是坐在那個「偷影者」的枱，而是選擇「搭枱」坐她對面。

不過，樂翊榆表示不介紹有人偷影，反而較介意有人「白撞」搭枱不斷撩傾偈。（threads@lok_yickyu_official）

她坦言，不覺得偷拍的人當時打擾她，反而覺得那位「見義勇為」的西裝友打擾到她食飯。「我只係想一個人靜靜哋，安安樂樂咁，好快咁食隻乳鴿啫。點解食嘢都要逼我同你傾偈？」網民見此，都紛紛表達認同，很多人就似是這名西裝友一樣好心做壞事，而且又沒有邊界感。

後續，她懷疑「搭枱西裝男」一直跟蹤佢。（threads@lok_yickyu_official）

後續，樂翊榆又透露更多，表示懷疑這名西裝友一早就在跟蹤她。她寫道：「佢坐低之後，唔單止係搭枱，仲要係冇叫過任何嘢食齋坐。齋坐都算仲要搭訕，不斷問我食緊嘅乳鴿好唔好食，又問我係咪成日嚟附近。最恐怖係，佢同我講喺附近嘅惠康出嚟。而我都係早佢少少喺惠康出嚟......我唔敢肯定，但係我覺得佢先係跟蹤我嗰個人。」真的是細思極恐。

樂翊榆外形的確唔錯。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆外形的確唔錯。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆外形的確唔錯。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆最近為HOY TV主持節目《好好生活在灣區》後人氣急升，節目亦大受歡迎。（IG@lok_yickyu_official）