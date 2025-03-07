大S去世｜億萬遺產分配拍板　每月百多萬房貸誰供？ 傳具俊曄扛下

台灣女藝人徐熙媛（大S）上月於日本外遊期間因病離世，終年48歲。大S生前最愛錫的家人自她離世後都非常低調，只是先後在社交平台發聲表示傷痛。而大S的億萬遺產有傳已經分配完畢，而大S遺產的繼承人分別為具俊曄及子女，因為子女未成年關係，他們的部分將由前夫汪小菲代為管理至滿18歲。

大S過年期間因流感併發肺炎病逝日本，終年48歲。（大S微博圖片）

大S與初戀具俊曄重逢，網民為二人這個童話感到幸福，誰知如今卻天人永隔。。（IG圖片）

S媽與前女婿汪小菲曾經感情相當好。（S媽黃春梅FB）

大S留下的遺產已經分配完，但是她留下的豪宅，仍然有潛在的問題需要解決。據台媒指，大S留下2套房產，1套是S媽現居的「國家藝術館」（約2.1億元台幣，5,000萬港元），而另1套則是與老公具俊曄居住的「台北信義」（約4.6億元台幣，1.09億港元）。當中台北信義每月需要繼續繳納100多萬元台幣（約23.66萬港元）的房貸，若沒有人負責這一筆房貸，就有機會遭銀行查封並拍賣。

大S與初戀具俊曄重逢，網民為二人這個童話感到幸福，誰知如今卻天人永隔。（IG@voguetaiwan）

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)

有指這筆房貸與遺產分配有關係，有指因為有部分遺產是由汪小菲管理，所以需由具俊曄及汪小菲來達成共識，共同分擔房貸。但如果有一方想獨立擁有這豪宅，就需要繳納全額房貸，當然，雙方都未有結果，要等他們真的談一談才能有定數。但其實之前已經傳出在處理遺產分配時，已經談妥由具俊曄繳款房貸一事，但都是未經他本人證實。